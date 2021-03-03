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拜登称5月底前有足够疫苗供成年美国人接种

2021年03月03日13:52 | 来源：新华社
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新华社华盛顿3月2日电（记者谭晶晶）美国总统拜登2日表示，美国在5月底前将有足够疫苗为所有成年美国人接种。

拜登表示，美国强生公司将与默克公司合作，加紧生产近日获美国食品和药物管理局批准紧急使用的强生公司旗下杨森制药公司研发的新冠疫苗（下称强生疫苗）。美国政府将动用《国防生产法》来提高强生疫苗的产量。

拜登此前表示，美国计划在7月底前有足够疫苗为3亿美国民众接种。2日新公布的时间表将这一计划提前了两个月。

拜登还表示，将指导各州优先为教职员工接种疫苗，目标是在3月底前让所有教职员工至少接种第一剂新冠疫苗，以推动学校早日恢复当面授课。

拜登敦促所有美国人继续严格遵守戴口罩、保持社交距离、勤洗手等防控措施，在轮到自己接种疫苗时都去接种。

据美国媒体报道，拜登公布的上述时间表并不意味着所有美国人会在5月31日之前接种疫苗；即便有了足够的疫苗剂量，疫苗分发、美国民众接种意愿等因素会使疫苗接种持续更长时间。

2月27日，美国药管局批准了强生疫苗的紧急使用授权申请。这是第三款获批在美国紧急使用的新冠疫苗，是一款只需接种1剂的疫苗，被允许用于18岁及以上人群。

去年12月，美药管局先后批准了两款新冠疫苗的紧急使用授权申请，分别是美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，以及美国生物技术企业莫德纳公司研发的新冠疫苗。这两款疫苗分别被允许用于16岁及以上人群、18岁及以上人群。目前美国还没有可用于16岁以下群体的新冠疫苗。

(责编：艾雯、燕勐)

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