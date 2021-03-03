新华社东京3月3日电（记者华义）日本厚生劳动省2日说，一人接种美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗后死亡，这是日本首个接种新冠疫苗后死亡的案例，但尚不确定是否和接种疫苗有关。

厚生劳动省说，一名没有基础疾病的60多岁女性医护人员2月26日接种辉瑞疫苗，3天后死亡，死因是蛛网膜下腔出血，但无法判断其死亡是否和接种疫苗有关。

据日本广播协会电视台统计，日本2日新增新冠确诊病例888例，累计确诊434304例；新增死亡病例65例，累计死亡8013例。数据显示，日本单日新增病例2日连续第3天低于1000例。东京都当天新增确诊病例232例，最近7天平均单日新增病例约263例。东京都及周边3县紧急状态原定3月7日到期，首相菅义伟表示将听取各知事和专家意见再判断是否如期宣布解除紧急状态。共同社3日报道说，东京都及周边3县可能要求延长紧急状态。

日本2月17日启动新冠疫苗接种计划，首批将为4万名医护人员接种。截至2日共有34772人接种。此前曾有两例疑似副作用报告。

厚生劳动省希望到3月中旬能确保为其他约370万名医护人员接种新冠疫苗，并在4月以后为约3600万名65岁以上高龄者接种，之后依次是有基础疾病者和普通人。

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