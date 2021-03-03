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波兰伏特加行业期待中欧地理标志协定带来新商机

2021年03月03日13:31 | 来源：新华网
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新华社华沙3月2日电 综述：波兰伏特加行业期待中欧地理标志协定带来新商机

新华社记者张章

历时8年谈判达成的中欧地理标志协定日前正式生效，为中欧经贸合作注入新动力。受到协定保护的波兰伏特加行业对潜力巨大的中国市场充满期待。

地理标志是识别产品来源于某一地区的标志，也是知识产权的一种重要类型。协定生效后，中欧双方互认地理标志超过500个，涉及酒类、茶叶、农产品、食品，还有代表中国传统文化的宣纸、蜀锦等地理标志，波兰伏特加也是其中之一。

波兰伏特加协会主席安杰伊·舒莫夫斯基表示，中国是欧盟农产品第二大出口市场，也是欧洲地理标志产品潜在核心市场之一。中国庞大的市场拥有巨大发展潜力，欧盟对华出口产品种类广泛，其中包括各种酒类，这对波兰伏特加生产商来说是难得的机遇。

波兰是欧盟第一、世界第四大伏特加生产国。受新冠疫情影响，波兰伏特加产量2020年下降了7.7%。根据波兰中央统计局数据，波兰伏特加去年出口额为5.21亿兹罗提（约合1.39亿美元），其中对华出口额160万兹罗提（约合43万美元）。

波兰伏特加行业希望中欧地理标志协定能够帮助拓展中国市场，扭转行业不景气局面。

波兰酒业协会主席武卡什·卡尔莫夫斯基认为，中欧地理标志协定生效为波兰伏特加酒厂提供巨大商机，可能成为振兴波兰伏特加酒的重要契机。“协定让波兰酿酒厂有机会进一步开拓市场，推广全世界独一无二工艺和原料酿造的波兰伏特加。”他表示，相信波兰伏特加会吸引中国消费者，为他们带来拥有几个世纪历史积淀的独特口味。

波兰农业和农村发展部食品质量和农产品安全局局长米哈乌·日特基说，中欧地理标志协定生效后，欧盟会统一推进地理标志保护工作，必将进一步促进中欧贸易发展。

(责编：艾雯、燕勐)

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