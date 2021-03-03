“欢乐春节”线上系列活动在法圆满收官。巴黎中国文化中心供图

人民网巴黎3月3日电 （记者何蒨）2月22日至26日，巴黎中国文化中心围绕春节地方民俗、非遗及美食等主题，继续在其官网、微信公众号、海外社交媒体平台及法国华人卫视频道为法国民众奉上系列节目，包括《赏非遗·过大年》系列视频、《美丽中国》微春晚“知年俗·赏美食”系列视频、《吉祥春节·美好祝愿》中国春节文化图片回顾展，以及收官之作中央歌剧舞剧院《春华国韵》民族音乐会。文化中心还在元宵节欢春活动收官当天推出“传统节日推介”文化专栏及“线上双语猜灯谜”活动，均获得较高的观赏人气。

《赏非遗·过大年》系列视频展播活动选取了江苏省扬州杖头木偶戏、戏曲舞蹈“雏凤凌空”、江苏织染技艺及云南省香囊、香篆五个视频，在让法国民众充分体会非遗文化承载的美好寓意。《美丽中国》微春晚之“知年俗·赏美食”系列视频展播选取辽宁、山西、福建等地老百姓沿袭多年的民间传统年俗、春节美食的精彩视频片段，传达中国人民在祈福迎新、相聚团圆活动中对生活的美好祝愿，让海外观众领略有趣的中国民俗、感受地道的“中国年味儿”。

《吉祥春节·美好祝愿》中国春节文化图片展以图文并茂方式回顾海内外人民丰富多彩的春节活动。收官演出《春华国韵》民族音乐会在元宵节当日举办，通过中国歌剧舞剧院知名艺术家们的精彩演绎，为法国观众呈现涵盖彝族、壮族、维吾尔族等少族民族的经典音乐作品。同日，中心在线上多个平台还举办线上双语猜灯谜活动，吸引了广大法国网友前来竞猜。

欢春活动最后一周的活动持续高人气吸引力，线上观众近35万人次，收获互动2万余次。网友们对本周活动十分喜爱，也积极参与热点话题讨论。网友弗朗斯瓦兹表示：“扬州木偶戏的视频很精致、优雅且富有诗意，4分30秒的短视频‘苏州织染绣技艺’让我们看到多式多样的技术能够制作出巧夺天工的艺术物品。”网友伊莲娜感叹：“江苏织染绣太美了，非常厉害的能工巧匠！这辈子我们可能也无法遍览这些（中国文化里的）美好事物！”网友克里斯汀娜表示：“谢谢分享，我很高兴通过‘知年俗·赏美食’视频，了解福建莆仙红团的美丽颜色是通过自然方法获取的！”网友瓦里也表示：“回顾展的图片非常感人，忠于传统的精神也是难得的文化瑰宝，值得代代相传。”

此次法国站欢春系列活动体现出种类多元、形式多样、主题突出、现代与传统并重的特色，充分展现东西方文化互鉴、文旅融合的宗旨，并借助融媒体传播优势成功吸引法国民众的关注，屡创热点话题，掀起线上“春节热”。在近一个月的时间里，各项活动分别通过562篇推送及38次电视频道播放，覆盖线上受众近120万人次，触及传统电视端受众近920万人次，收获线上互动近7万余次，各项数据均创下历届欢春之最。

(责编：苏缨翔、常红)