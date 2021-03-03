新华社华盛顿3月2日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有近320万名儿童确诊感染新冠病毒。美国国家卫生研究院2日宣布，启动一项新研究来了解新冠病毒对儿童健康的影响。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠确诊病例。数据显示，截至2月25日，美国累计报告3168274例儿童确诊病例，约占新冠确诊病例总数的13.1%，每10万名儿童中有4209人感染。此外，在2月11日至25日的两周内，美国儿童新冠确诊病例增加近13.5万例。

统计还表明，美国一些州报告的儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1.3%至3%不等，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.19%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0岁至19岁。

美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关新冠疫情对儿童长期影响的数据，包括身体健康、心理健康等方面受到的影响。

美国国家卫生研究院表示，新研究将聚焦为何某些儿童群体感染新冠病毒风险更高、为何儿童感染患者症状有所不同等。研究人员还将关注儿童多系统炎症综合征，这种综合征可能威胁生命，通常特征是身体某个或多个部位出现严重炎症，包括心脏、肺、肾脏、大脑、皮肤、眼睛及胃肠器官。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间2日下午，美国累计新冠确诊病例超过2870万例，累计死亡病例超过51.5万例。

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