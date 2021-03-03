新华社吉隆坡3月3日电（记者林昊 郁玮）马来西亚卫生部2日宣布，马监管部门已同意批准中国科兴公司生产的克尔来福新冠疫苗在马有条件注册，以在应对新冠疫情的紧急情况下使用。

马卫生部总监努尔·希沙姆2日发表声明说，药品监管局当天举行会议，同意批准中国科兴公司生产的克尔来福疫苗成品以及英国阿斯利康制药公司生产的新冠疫苗在马来西亚有条件注册。

努尔·希沙姆表示，获得有条件注册后，申报注册企业还需要以滚动形式提交最新分析数据，以供马来西亚监管部门评估。

此前，马监管部门已批准美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗有条件注册，该款疫苗已在马新冠疫苗接种计划中投入使用。

另外，马来西亚向中国科兴公司订购的首批新冠疫苗半成品2月27日运抵马来西亚。根据马来西亚发马公司与科兴公司今年1月签署的新冠疫苗合作协议，科兴公司提供的疫苗半成品将由发马公司在马来西亚本土完成疫苗最终生产。努尔·希沙姆2日表示，马监管部门现阶段仍在对科兴疫苗半成品在马本地灌装生产进行审批。

(责编：程宏毅)