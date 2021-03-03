人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国方面称赞中国脱贫攻坚的重大成就和减贫实践

2021年03月03日11:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网联合国3月2日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团2日举行“促进落实2030年可持续发展议程：中国的减贫实践”线上主题吹风会，各方称赞中国脱贫攻坚取得的重大成就和减贫实践，为实现全球共同发展指明了方向、注入了希望。

当日，中国常驻联合国代表张军向各会员国、联合国秘书处和有关机构、中外媒体等全面介绍中国脱贫攻坚取得的重大历史性成就，深刻阐述其对中国和全球发展的重大意义，同各方分享中国减贫经验和实践。巴基斯坦、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、埃塞俄比亚等约60个国家常驻代表以及美国、欧盟、澳大利亚、法国、德国、加拿大、日本、韩国、匈牙利、瑞典、西班牙等常驻团官员和中外主流媒体记者共约200名嘉宾出席。

张军表示，消除贫困是人类一直以来的梦想，也是2030年可持续发展议程的第一目标。他指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，全面推进了中国经济社会发展进步，为实现可持续发展开拓了广阔前景；全面提高了中国人民享受人权的水平，打造了伟大的人权工程；为发展中国家实现发展繁荣探索了可行道路；为全球发展作出重要贡献，有力促进落实2030年议程。

张军指出，中国为全球减贫事业提供强大动力，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。中国提前10年实现2030年议程减贫目标，为如期落实2030年议程提振了信心、奠定了基础。

张军说，中国的减贫成绩来之不易。回顾中国的实践，可总结出四点经验：一是坚强有力的领导，二是坚持以人民为中心，三是动员全社会力量，四是实施精准扶贫方略。

张军强调，中国愿同各方一道，继续深化国际减贫合作和南南合作，大力支持联合国和秘书长工作，充分发挥中国—联合国和平与发展基金作用，有力推进全球减贫事业和落实2030年议程，加快实现疫后更好复苏，积极应对气候变化挑战。

与会各方热烈祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利，认为中国巨大减贫成就令全世界瞩目，为全球落实2030年可持续发展议程作出重大贡献。他们普遍认为，中国制定精准扶贫举措、关注弱势群体发展、构建伙伴关系等经验做法为广大发展中国家提供了重要典范和样板，中国的成就将为全球范围内落实2030年议程注入强大信心和动力。

巴基斯坦、阿尔及利亚、新加坡等国大使指出，中国在落实可持续发展目标方面一直走在世界前列，为各国实现减贫可持续目标提供了重要范例。中国巨大减贫成就得益于中国政府的坚强组织领导、社会各界的广泛参与和人民群众的开拓创新，值得国际社会特别是广大发展中国家学习借鉴。马拉维、埃及、埃塞俄比亚和南非等国大使表示，中国的伟大成就让广大发展中国家看到了希望，增强了发展信心，在广大发展中国家深受疫情困扰、贫困人口大幅增加的背景下有特殊重大意义。

联合国人口基金、开发计划署和粮农组织等机构有关负责人表示，中国以实际行动促进全球共同发展，支持联合国发挥中心作用，在南南合作框架下向发展中国家提供大量援助和支持，为落实可持续发展目标作出重要贡献。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部