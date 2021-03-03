人民网联合国3月2日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团2日举行“促进落实2030年可持续发展议程：中国的减贫实践”线上主题吹风会，各方称赞中国脱贫攻坚取得的重大成就和减贫实践，为实现全球共同发展指明了方向、注入了希望。

当日，中国常驻联合国代表张军向各会员国、联合国秘书处和有关机构、中外媒体等全面介绍中国脱贫攻坚取得的重大历史性成就，深刻阐述其对中国和全球发展的重大意义，同各方分享中国减贫经验和实践。巴基斯坦、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、埃塞俄比亚等约60个国家常驻代表以及美国、欧盟、澳大利亚、法国、德国、加拿大、日本、韩国、匈牙利、瑞典、西班牙等常驻团官员和中外主流媒体记者共约200名嘉宾出席。

张军表示，消除贫困是人类一直以来的梦想，也是2030年可持续发展议程的第一目标。他指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，全面推进了中国经济社会发展进步，为实现可持续发展开拓了广阔前景；全面提高了中国人民享受人权的水平，打造了伟大的人权工程；为发展中国家实现发展繁荣探索了可行道路；为全球发展作出重要贡献，有力促进落实2030年议程。

张军指出，中国为全球减贫事业提供强大动力，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。中国提前10年实现2030年议程减贫目标，为如期落实2030年议程提振了信心、奠定了基础。

张军说，中国的减贫成绩来之不易。回顾中国的实践，可总结出四点经验：一是坚强有力的领导，二是坚持以人民为中心，三是动员全社会力量，四是实施精准扶贫方略。

张军强调，中国愿同各方一道，继续深化国际减贫合作和南南合作，大力支持联合国和秘书长工作，充分发挥中国—联合国和平与发展基金作用，有力推进全球减贫事业和落实2030年议程，加快实现疫后更好复苏，积极应对气候变化挑战。

与会各方热烈祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利，认为中国巨大减贫成就令全世界瞩目，为全球落实2030年可持续发展议程作出重大贡献。他们普遍认为，中国制定精准扶贫举措、关注弱势群体发展、构建伙伴关系等经验做法为广大发展中国家提供了重要典范和样板，中国的成就将为全球范围内落实2030年议程注入强大信心和动力。

巴基斯坦、阿尔及利亚、新加坡等国大使指出，中国在落实可持续发展目标方面一直走在世界前列，为各国实现减贫可持续目标提供了重要范例。中国巨大减贫成就得益于中国政府的坚强组织领导、社会各界的广泛参与和人民群众的开拓创新，值得国际社会特别是广大发展中国家学习借鉴。马拉维、埃及、埃塞俄比亚和南非等国大使表示，中国的伟大成就让广大发展中国家看到了希望，增强了发展信心，在广大发展中国家深受疫情困扰、贫困人口大幅增加的背景下有特殊重大意义。

联合国人口基金、开发计划署和粮农组织等机构有关负责人表示，中国以实际行动促进全球共同发展，支持联合国发挥中心作用，在南南合作框架下向发展中国家提供大量援助和支持，为落实可持续发展目标作出重要贡献。

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