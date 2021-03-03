人民网华盛顿3月2日电 （记者李志伟）美国政府当地时间3月2日宣布，就俄罗斯反对派人士纳瓦利内事件，对俄罗斯多名官员和实体实施制裁。这是拜登就任美国总统后首次对俄罗斯进行制裁。

当天，美国国务院发布声明说，美国与欧盟一起就纳瓦利内事件对俄罗斯进行谴责并做出回应。美国国务院称，禁止包括美国进出口银行在内的美国政府各部门或机构向俄罗斯提供任何贷款、信用担保或者其他财政援助。

美国国务卿布林肯还表示，“美国国务院将俄罗斯列入国防产品和国防服务禁止国名单，对俄出口的部分国家间太空合作用产品不在此列”。6个月过渡期后，美俄太空领域商业合作出口将受到限制。

同时，美国财政部表示，美国还将对俄联邦安全局局长博尔特尼科夫、俄联邦惩罚执行局局长卡拉什尼科夫、俄总统办公厅第一副主任基里延科、俄总检察长卡拉斯诺夫等7名官员实施制裁。此外，美国商务部宣布，将制裁俄罗斯14个与制造大规模杀伤性武器和化学武器相关的实体。

布林肯在声明中说，美国对俄罗斯采取制裁的原因是，俄罗斯“使用化学武器意图暗杀”俄反对派人士纳瓦利内，呼吁俄方“立刻、无条件”释放纳瓦利内。

俄罗斯外长拉夫罗夫早些时候表示，若美国实施对俄制裁，莫斯科一定会做出回应。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫此前表示，克林姆林宫相信对俄制裁政策不会达到目的。

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