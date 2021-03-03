人民网华盛顿3月2日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月2日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊28707830例，死亡516024例。过去24小时，美国新增确诊54877例，新增死亡1771例。

得州州长格雷格·阿博特2日宣布，得州将取消口罩令。美联社报道说，得州自去年夏天开始要求民众戴口罩，但执行力度不大。得州也成为美国拟取消口罩令最大的州。阿博特还宣布，从3月10日起，得州将取消商店、餐馆内的人数限制。疫情已导致4.2万得州人死亡。

随着确诊病例、死亡病例数量下降，美国多个州的州长正在放松疫情防控措施。美国联邦卫生官员紧急警告各州不要放松警惕，疫情还没有结束。加州州长纽瑟姆对得州放松防控措施评论说“非常鲁莽”。美联社援引公共卫生专家的话说，得州在春假之前放宽限制，人们出行可能导致更多感染。

宾州大学医学教授齐克·伊曼纽尔表示，现在还不应该放松警惕，禁止室内用餐、大规模人群聚集，要求佩戴口罩等措施还要坚持两三个月。他说，目前美国平均每天还有约2000例死亡病例，“如果美国人放松得太早，新冠肺炎病例数据将逆转并上升”。

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