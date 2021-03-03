上海合作组织秘书长 弗拉基米尔·诺罗夫

3月8日是国际妇女节，很多国家都会庆祝这一节日。

《联合国宪章》是首个宣布男女平等是基本人权的国际性文件。

1975年3月8日，联合国庆祝了首个国际妇女节，从此这一天获得了新的全球性意义。

因四届联合国世界妇女大会的举办，国际妇女运动势头加快，妇女大会极大推动了关于促进性别平等、消除女性性别歧视的工作。

1995年召开的联合国第四次妇女大会是非常重要的历史事件，共有来自189个国家的17000名代表参会。会上通过的《北京宣言》和《行动纲要》是联合国在此方向的基础性文件。

《行动纲要》规定男女平等是人权的一部分，也是保障社会公正的条件。

《行动纲要》呼吁国际社会采取战略措施，改善如下领域的情况：教育、医疗保健等领域的不平等，经济、政治活动中的妇女权利不平等，各级权力划分和决策中的不平等，对女童的歧视和侵害女童权利等。

上述亟需改善的领域决定了北京会议后联合国的行动，促使世界发生积极变化。多年来，联合国妇女地位委员会和联合国妇女署为推动性别平等、提升妇女权利和经济地位做了大量工作。

专家认为，《北京宣言》通过后的25年内，多国关于性别平等重要性的共识得到了深化。143个国家颁布了保障性别平等的法律，在法律层面消除了妇女参与政治、经济活动的障碍。

与此同时，妇女发展水平不均衡的情况在很多国家和地区仍然存在。全球8亿贫困居民中女性占比超过半数。各种形式的女性歧视仍然存在。这一切都说明实现性别平等需要投入更大的力量。

对上合组织国家而言，可以这么说，各成员国在实现性别平等方面取得显著成就。上合组织所有成员国均已批准并执行《消除对妇女一切形式歧视公约》及其他有关人权、妇女和儿童权利的国际公约，这为实现性别平等奠定了国家法律基础。

需要强调的是，《上海合作组织至2025年发展战略》的目标、任务与联合国《2030年可持续发展议程》目标在许多方面是一致的，特别是在保障性别平等、享受全面服务、参与多领域活动等方面。

如今，上合组织国家发展稳定，其领土覆盖了欧亚大陆60%以上的面积，居民人数超过32亿，女性居民人数过半。

性别平等和女性充分参与政治、社会、经济等领域生活是上合组织国家稳定发展的必要条件。令人欣慰的是，目前上合组织国家女性在全部职业都达到了应有水准，没有女性的创造性贡献，上合组织国家的发展将难以想象。

上合组织国家女性就业比例及其在经济各领域参与度均值为49％。女性主要参与的领域包括医疗保健、教育、农业、贸易等。女性参政的比例正逐渐增长。例如，女性议员的比例约为20％，女性部长级领导人比例约为10％。

这非常直观地展示了上合组织国家在落实联合国关于稳定发展、保障性别平等、扩大女性权益等目标的优先任务。

性别平等的优先方向是上合组织国家社会生活的组成部分，这将有效增强上合组织国家女性潜能。

近年来，上合组织致力于开展女性领域合作。在中华全国妇女联合会倡议下，2018年5月，第一届上海合作组织妇女论坛在沪举办，主题为“凝聚女性力量，促进共同发展”。论坛举办期间，围绕“妇女与创新发展”“妇女与美丽世界”及“妇女与互利合作”等议题举行了系列会议，通过了关于加强上海合作组织与妇女有关领域的交流与合作的声明。论坛表明，女性愿继续努力促进区域合作，巩固“上海精神”。

2019年5月，第二届上海合作组织妇女论坛在比什凯克举办，共有来自12个国家的代表参会。代表们在“北京+25审评”和《2030年可持续发展议程》背景下，就上合组织成员国性别问题合作、女性参与区域包容性经济发展、医疗教育投资、数字化时代的能力平等等问题交换意见。

论坛的主要成果是与会者就上合组织性别问题开展合作达成共识。

在担任上合组织轮值主席期间，塔吉克斯坦计划于2021年6月10日在杜尚别举行下一届上合组织妇女论坛。

在塔方倡议下，目前上合组织成员国机构间性别平等合作备忘录草案内容协调工作已开始，该草案特别关注女性和女童权利保护、女性社会地位、女性企业家发展、女性参与信息技术企业管理、移民对女性的影响、农村妇女生存现状等问题。

我相信，将性别发展问题纳入《上海合作组织议程》将有助于促进各国妇女组织交流经验。论坛工作机制化、建立具体合作机制、有效开展系统性工作对妇女积极参与上合组织活动意义重大。

总而言之，在全球和区域层面，为提高妇女地位做了很多工作。然而需要做的还有很多，在全球化、互联互通、信息技术的时代，应根据现实情况为女性和女童发展创造条件。此外，还需考虑新冠肺炎疫情对女性和儿童的影响。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯认为，实现性别平等，增强女性和女童权能是当前未完成的任务，也是全球人权领域最大的问题。

专家认为，新冠肺炎疫情采取的隔离措施和经济危机对女性影响尤为显著。联合国研究显示，疫情期间各国家暴水平增至33%。

此外，在抗疫斗争中，女性医护人员一直战斗在前线，她们勇敢而坚定，挽救了数百万人的生命。

联合国人口基金（UNFPA）指出，全世界妇女在医疗卫生和社会工作领域劳动力占比达到70％。

联合国妇女署呼吁世界各国政府采取五项具体行动：

第一，考虑参与抗疫的女性医护人员的需求。

第二，确保热线及与相关部门联系的渠道畅通，它们应保持开放，对遭受家暴的女性施以援手。

第三，各国政府应对危机的经济援助计划应根据女性所处的特定情况设立专项社会保障资金，关注其日常经济的特点，关爱其家庭成员。

第四，各国领导人应设法使女性参与经济复苏相关决策。无论是在村镇、城市还是国家层面做决策，女性的参与都会带来更为积极的效果。

第五，制定相关政策的部分应考虑各家庭的具体情况，促进男女家庭责任和家庭负担平均分配。

在各国制定执行旨在消除疫情影响的综合性措施时，联合国妇女署的上述建议具有现实意义。

在全球化、互联互通和信息技术的时代，我们需要做更多的工作，根据目前新现实为女性和女童发展创造条件。

性别不平等和女性失业的问题仍然存在，因此有必要保障女性在社会、经济和政治领域的参与度。

我坚信，今年全世界将更加积极地庆祝三八国际妇女节，这会让女性获得更大的尊重！

(责编：于洋、常红)