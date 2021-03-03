本报记者 严 瑜

2020年12月，吴昊（左一）在海南参观考察。

2020年12月，徐德清考察上海某集团数字化体验区时，与机器人干杯。

2021年1月，王思维（右）和新西兰合作伙伴在新西兰奥克兰举行商务洽谈，讨论投资中国事宜。

（照片均由受访者提供）

今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年。即将召开的全国两会将释放哪些信号？又将如何描摹中国未来一个阶段的发展蓝图？心系祖国的海内外侨胞热切关注。在接受本报记者采访时，他们纷纷表示，期待从这场春天的盛会中获得更多信心与正能量。

关键节点，吹响前进号角

“近年来，海外侨胞与祖国的联系日益紧密，因祖国的快速发展而产生更加强烈的自豪感与获得感，关注全国两会的热情不断高涨。”俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊曾经作为海外侨胞代表，列席中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第四次会议，因而对全国两会怀有一份特殊的情感。“通过亲身经历，我深切感受到全国两会是一个议大事要事的重要平台。今年，十三届全国人大四次会议将审查‘十四五’规划和2035年远景目标纲要草案，这让全国两会更令人瞩目。”吴昊说。

加拿大中国（友好）和平统一促进会会长王典奇认为，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点，中国召开全国两会，意义非凡。

“中国经济社会发展如何实现预期目标任务？‘十四五’如何开好局起好步？如何以优异成绩迎接建党一百周年？”这些都是王典奇关心的问题。在他看来，即将召开的全国两会将为全面建设社会主义现代化国家新征程吹响号角。

“我们计划在《中国经济新闻》这份日文报纸上制作12个版面的专题报道，向日本社会各界详尽介绍今年中国两会的盛况，传递来自中国两会的好声音。”日本亚洲通讯社社长徐静波20余年多次来华参与全国两会报道。今年虽然因为疫情无法来到现场，但他对全国两会的关注丝毫不减。“中国将如何构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局？将如何全力推进‘十四五’规划的实施？能否为世界经济恢复和增长注入更多动力？我们期待从今年全国两会上获得更多令人鼓舞的新信号。”徐静波说。

国计民生，每一步都重要

全国两会关乎中国国计民生的重大走向，议题涉及方方面面。从经济发展到科技创新，从民生改善到国际合作，海内外侨胞同样关注着中国发展的每一个脚步。

“面对疫情这场严峻考验，中国交出了优异答卷，展现出强劲的经济动能和发展势头。今年全国两会，我们海外华商最关心的还是中国经济发展的基本面。”新西兰亿贝通有限公司执行董事王思维说，日前出炉的2020年中国经济统计公报大大增强了他的信心。

根据国家统计局公布的数据，初步核算，2020年中国GDP比上年增长2.3%，经济总量首次突破100万亿元大关，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。“这是非常令人振奋的成绩！我们期待在即将召开的全国两会上听到更多有关中国经济的好消息。”王思维说。

旅美学者、宁波微总部科技有限公司董事长徐德清注意到，数字经济、工业互联网正在成为中国许多城市发展规划中的热词。“抓住数字经济发展的黄金窗口期，对中国实现产业转型升级具有重要意义。在新一轮发展中，中国如何更好抢抓数字经济机遇，是我一直关注的话题。”徐德清说。

“中共十九届五中全会提出了‘全面推进健康中国建设’的重大任务。在疫情持续蔓延全球的大背景下，这项任务显得尤为重要。在中国抗击疫情的过程中，我们看到中国共产党和中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，不遗漏一位感染者，不放弃一位病患。”吴昊期待，在“十四五”规划乃至更长远的发展中，健康中国建设不断推进，中国人民的健康水平能够得到持续提高。

美国美东华人社团联合总会主席梁冠军长期关注中国在国际舞台的表现。“疫情发生之后，中国为许多国家提供了力所能及的抗疫援助。目前，多国民众开始接种中国新冠疫苗。中国展现的大国担当让海外侨胞倍感骄傲。接下来，中国将如何继续推动国际抗疫合作，参与全球健康治理？相信今年全国两会上会有更多答案。”梁冠军说。

感受温暖，找寻更多机遇

“前不久，《丽水市鼓励华侨回归创业创新三十条政策措施（试行）》出台，鼓励华侨回归创业兴业，这对海外侨胞是一个很大的激励。”奥地利中国和平统一促进会会长姚龙伟祖籍浙江丽水。2月下旬，他作为海外侨胞代表，应邀列席丽水市政协四届五次会议。期间，他获悉丽水市针对越来越多海外侨胞选择回国发展的现状，出台了一系列暖侨惠侨政策，努力营造良好的投资环境。“非常暖心！这让我更加期待即将召开的全国两会释放新的积极信号，为海外侨胞回国发展创造更多机遇、提供更大帮助。”姚龙伟说。

祖籍浙江宁波的徐德清近期列席宁波市政协十五届五次会议时，也感受到来自祖国的温暖。“会上，许多人都很关心我们侨胞在海外过得怎么样，并希望提供力所能及的帮助。在国外时，来自祖国的慰问信、健康包也带给我们极大的感动。”徐德清说，每年全国两会，涉侨议题都是海外侨胞最关注的热点之一，希望今年能进一步推动华侨权益保护工作，让侨胞回国生活、发展获得更多便利。

如今，越来越多海外侨胞将目光转回国内，期望自身事业与中国发展实现更加紧密的同频共振。对他们而言，全国两会是一扇机会窗口，从中可以探寻中国未来的发展步调。

“我们相信，中国经济将继续向好，中等收入群体将不断扩大，中国市场值得我们深耕。”王思维说，不仅他自己会与中国越走越近，他的下一代也很有可能回到中国发展。“期待今年全国两会在进一步扩大对外开放、加强引进海外人才等方面出台更多政策措施。我们都看好中国的未来！”

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