黄培昭

“在埃及，每一条街道都是有生命的，它的生命力通过这里的居民、历史遗迹和街道见证的事件一同延续。”埃及“城市记忆”网站上的这句话颇为引人注目。

名为“城市记忆”的开罗古城保护计划始于2020年7月，由埃及文化部联合国家城市协调管理局发起。该计划通过发行系列书籍，介绍开罗具有历史价值的建筑物和居民故事，并以街道为线索，在重要建筑物上挂起黄色和蓝色的牌匾，“打捞”被岁月尘封的老街轶事，助力旅游业发展，同时增强各方对埃及历史文化的认识。

开罗城市历史悠久，文化璀璨。早在1979年，开罗伊斯兰老城即被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。站在开罗市东郊的萨拉丁城堡最高处俯瞰开罗，整座城市仿佛一部徐徐展开的厚重画册。脚下是大片大片的古城街区，每条街道、每个小巷都是沧桑岁月的展示。气势恢宏的艾资哈尔清真寺，中世纪风格的汗哈利利市场，浓缩着埃及近代史的阿比丁宫……古迹和街区闻名遐迩。“城市记忆”计划实施后，在埃及的主要历史街道上，都有令人耳目一新的标示牌，上面用阿拉伯语和英语醒目写着“街道故事”，述说该街道的来历和在此发生的重要历史事件。文字清晰明了，路人只需驻足片刻，便可速览街道历史沿革。

名人荟萃、大家云集，是开罗历史文化的又一大特色。享誉阿拉伯世界的文学大家、诺贝尔文学奖获得者纳吉布·马哈福兹，民族歌曲红遍整个中东地区、有着“东方之星”美名的女歌唱家欧姆·库尔苏姆，文笔典雅、影响几代埃及人的文学大师陶菲克·哈基姆……这些响当当的名字在埃及家喻户晓，但在忙碌、喧嚣的城市中，人们很难了解他们留下的足迹。如今，在开罗街边一些沧桑古朴的建筑墙体上，经常可以看到黄色的牌匾，介绍曾在此居住生活并对埃及文化艺术产生重要影响的著名人物。有了对文化名人的“编码存档”，人们只需扫描牌匾上的二维码，便可了解他们的生平事迹。

开罗居民认为，“城市记忆”计划折射出他们对埃及历史文化深深的自豪感。应当看到，保护好古街，守护好名胜，擦亮城市记忆，不仅能够延展城市文化产业的链条，也是在延续民族文化之脉。

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 11 版）

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