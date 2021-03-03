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印尼锡纳朋火山剧烈喷发

2021年03月03日08:49 | 来源：新华社
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新华社雅加达3月2日电 印度尼西亚国家抗灾署2日说，北苏门答腊省锡纳朋火山当天上午剧烈喷发，喷出的火山灰高达5000米。目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

印尼国家抗灾署发言人拉迪提亚·贾迪当天发表声明说，锡纳朋火山当地时间7时至8时发生三次大规模喷发，周围3个乡镇40个村的居民生活和农业生产活动受到影响。印尼国家抗灾署已联合当地军警、志愿者等组成救援队，在灾区巡逻，运送抗灾物资，向居民发放防护口罩。

拉迪提亚说，目前这座火山的警戒级别为第三级，仅次于最高级别，火山口周围3至5公里范围为撤离区，当地居民须远离这一地区。他说，这座火山处于不稳定期，仍可能再次喷发。

锡纳朋火山位于印尼北苏门答腊省卡罗县，在沉寂近400年后于2010年首度喷发。2014年2月的喷发造成16人死亡，上千人流离失所。2019年5月以来，该火山一直处于三级警戒级别。2020年8月10日，锡纳朋火山曾发生过剧烈喷发，未造成人员伤亡。

印尼是世界上火山最多的国家之一，境内现有129座活火山。

(责编：艾雯、燕勐)

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