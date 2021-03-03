新华社东京3月2日电（记者王子江）东京奥组委2日透露，在当天的执委会会议上，奥组委已提名12名女性担任执委会理事，这也意味着执委会中女性理事的比例将从原来的约20%增加到约42%。

东京奥组委的这一举措是为了应对前主席森喜朗发表歧视女性言论导致的信任危机。此前，奥组委执委会34名理事中，只有7人是女性。不过，增加女性理事的数量并不意味着削减男性理事的人数，因为除了一名男性理事退休外，执委会理事的总人数也从34人增加到了45人。

东京奥组委首席执行官武藤敏郎在当天奥组委执委会会议后告诉记者，得到提名的12名女性需要在3日的执委会会议上得到批准后，才能得到正式任命。武藤敏郎没有透露12人的具体信息，不过有消息说，2000年悉尼奥运会女子马拉松冠军高桥尚子和残疾人高山滑雪运动员大日方邦子名列其中。

距奥运会开幕还有不到5个月时间，东京奥组委面对着来自防疫方面的巨大压力。替代森喜朗成为东京奥组委主席的桥本圣子在当天会议开始前说，奥组委必须尽快采取措施“恢复公众的信任”。

武藤敏郎说，东京奥组委并非一个常设机构，他希望这些措施能为奥运会留下宝贵遗产，为促进日本男女平等做出贡献。

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