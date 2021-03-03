人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

东京奥组委将大幅度增加女性理事数量

2021年03月03日08:48 | 来源：新华社
小字号

　　新华社东京3月2日电（记者王子江）东京奥组委2日透露，在当天的执委会会议上，奥组委已提名12名女性担任执委会理事，这也意味着执委会中女性理事的比例将从原来的约20%增加到约42%。

　　东京奥组委的这一举措是为了应对前主席森喜朗发表歧视女性言论导致的信任危机。此前，奥组委执委会34名理事中，只有7人是女性。不过，增加女性理事的数量并不意味着削减男性理事的人数，因为除了一名男性理事退休外，执委会理事的总人数也从34人增加到了45人。

　　东京奥组委首席执行官武藤敏郎在当天奥组委执委会会议后告诉记者，得到提名的12名女性需要在3日的执委会会议上得到批准后，才能得到正式任命。武藤敏郎没有透露12人的具体信息，不过有消息说，2000年悉尼奥运会女子马拉松冠军高桥尚子和残疾人高山滑雪运动员大日方邦子名列其中。

　　距奥运会开幕还有不到5个月时间，东京奥组委面对着来自防疫方面的巨大压力。替代森喜朗成为东京奥组委主席的桥本圣子在当天会议开始前说，奥组委必须尽快采取措施“恢复公众的信任”。

　　武藤敏郎说，东京奥组委并非一个常设机构，他希望这些措施能为奥运会留下宝贵遗产，为促进日本男女平等做出贡献。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部