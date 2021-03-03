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中企承建科威特住房基建工程项目实现总体移交

2021年03月03日08:44 | 来源：新华社
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3月2日，中科双方人员在科威特杰赫拉省的葛洲坝集团项目工地交流。新华社发（刘梁皓月 摄）

新华社科威特城3月2日电（记者王薇 聂云鹏）中国能建葛洲坝集团科威特穆特拉住房基础设施建设项目部2日向科方移交第二批基础设施建设工程，实现该项目主体工程全部移交，为科威特疫情期间经济民生改善提供助力。

穆特拉住房基础设施建设项目是中国“一带一路”倡议和科威特“2035国家愿景”相对接的重点民生工程之一，于2017年4月开工，占地约30平方公里。此次移交的主要是包含6342套住房的相关地块，约占项目整体移交工程量的30%。

中国能建葛洲坝集团穆特拉项目部总经理何柏森在交接仪式上说，项目部数千名中外员工历时近4年，克服了工程作业面积广、施工条件苛刻、疫情形势严峻等困难，终于高质量完成项目建设。

3月2日，中科双方人员在科威特杰赫拉省的葛洲坝集团项目工地参加交接仪式。新华社发（刘梁皓月 摄）

中国驻科威特大使李名刚表示，中科合作前景广阔，希望葛洲坝集团持续深耕，助力当地人民实现对美好幸福生活的向往和追求，为推进中科高质量共建“一带一路”不懈努力。

科方代表、项目接收委员会主席阿里·萨迪克表示，移交项目质量很高，对于改善科威特人民住房十分重要，“希望中科合作能够不断加深，科威特人民能够继续从中国企业的技术和知识中受益”。

据悉，该项目第一阶段移交已于去年10月完成，当时移交了包含12177套住房的相关地块，约占项目整体工程量的70%。

(责编：艾雯、燕勐)

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