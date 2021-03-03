人民网布鲁塞尔3月2日电 （记者张朋辉）中国人权研究会向日前开幕的联合国人权理事会第46次会议提交了5份书面发言，深入介绍中国抗疫中的人权保障、西藏精准扶贫措施与脱贫成就、藏传佛教活佛转世管理的历史与现实等情况，有力驳斥西方在涉疆问题上的无理指责。

关于中国抗疫中的人权保障，发言指出，中国在应对新冠肺炎疫情工作中始终把人民群众生命健康权置于优先地位，统筹推进发展权、工作权、受教育权等各类人权保障，高度重视老年人、残障人士等群体的权利保障。中国积极倡导并在全球抗疫实践中践行“人类命运共同体”理念，分享防控诊疗经验，派遣医疗专家组，提供急需的医疗物资和疫苗，以实际行动有力推动全球抗疫合作。

关于西藏精准扶贫措施和脱贫成就，发言指出，在相当长一段时期内西藏自治区发展基础薄弱，贫困多发。脱贫攻坚实施以来，西藏自治区制定并实施了移民安置、产业发展、生态补偿、教育培训、医疗救助、转移就业、社会救助等一系列有针对性的措施，取得历史性成就。西藏彻底消除了绝对贫困，贫困地区基本生产生活条件明显改善，经济活力和自我发展能力显著增强，西藏自治区公共服务均等化水平进一步提高。

关于藏传佛教活佛转世问题，发言指出，藏传佛教活佛转世管理属于中国国家主权事务，活佛转世必须在法制框架下，坚持宗教仪轨和历史定制，特别是大活佛转世须按历史定制坚持国内寻访、金瓶掣签、中央政府批准等原则。当前，中国按照宗教仪轨和历史习俗，借鉴历史经验，按照《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世办法》管理活佛转世事务，致力于保护合法、制止非法、遏制极端、抵制渗透、打击犯罪，目的是为了保护宗教界和信教群众的合法权益，得到了宗教界人士和信教群众的广泛支持和拥护。

关于所谓新疆实施“种族灭绝”的谎言，发言指出，数据表明，过去十多年来，新疆维吾尔族人口持续稳定增长，郑国恩之流指控中国政府在新疆实施“种族灭绝”，是精心编制的彻头彻尾的谎言。西方政客和学者恶意诽谤中国的人口政策，既有意识形态上的偏见，也有刻意污蔑的意图。事实胜于雄辩，中国政府推行的民族平等政策，符合各族群众切身利益和普遍愿望，将带领新疆各族人民走向更加繁荣与稳定的未来。

针对所谓新疆存在“强迫劳动”的谎言，发言指出，西方有关中国企业“严格监控”维吾尔族和其他少数民族工人并实施“强迫劳动”的论调，与事实严重不符。经过多次实地调查，中国有关企业并不存在“强迫劳动”或“监视”情况，新疆各族群众劳动权益依法得到了充分保障。一些西方国家对中国有关企业贴上“强迫劳动”标签并实施制裁，不但损害企业声誉、影响企业发展，还威胁到大多数新疆劳动者的生存权、就业权等基本权利。

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