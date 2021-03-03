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马来西亚决定不再延长吉隆坡等地“行动管制令”

2021年03月03日08:37 | 来源：新华社
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新华社吉隆坡3月2日电（记者林昊 郁玮）鉴于国内疫情有所好转，马来西亚政府2日决定不再延长在首都吉隆坡等地实施的“行动管制令”。

负责协调疫情防控的国防部长伊斯梅尔·萨布里·雅各布当天在新闻发布会上说，根据卫生部门评估，马来西亚全国新冠疫情趋缓，基本传染数已降至0.8，社区偶发病例也有所减少。政府决定，实施“行动管制令”的吉隆坡、雪兰莪州、柔佛州、槟城在现有措施4日到期后，5日开始实施相对宽松的“有条件行动管制令”。

马来西亚政府1月13日在疫情较严重的吉隆坡等地实施“行动管制令”，禁止婚礼、会议、节日庆祝等聚集活动；民众出行限制在10公里半径内，禁止跨市县出行；餐厅禁止堂食等。随着疫情蔓延，管制范围一度扩大至全国除沙捞越州外的所有地区。

2月16日，马政府决定在吉隆坡等疫情较为严重地区继续实施“行动管制令”，其他地区实施相对宽松的“有条件行动管制令”或“复苏式行动管制令”。

伊斯梅尔·萨布里2日说，“有条件行动管制令”或“复苏式行动管制令”允许在遵守相应防疫措施前提下举行体育、娱乐等活动，但依然禁止跨州出行。在各州范围内，除沙巴州外允许跨市县出行。

马卫生部2日发布的疫情数据显示，截至当天中午，过去24小时该国新增新冠确诊病例1555例，累计确诊304135例，累计死亡1141例。

(责编：艾雯、燕勐)

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