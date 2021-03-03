一对美国父子涉嫌协助日产汽车公司前董事长卡洛斯·戈恩逃亡，2日被引渡到日本。

这两人是美军特种部队“绿色贝雷帽”前成员迈克尔·泰勒和他的儿子彼得·泰勒，现年分别为60岁和28岁。日本检察机关指控泰勒父子协助戈恩2019年年底在保释期间从日本逃至黎巴嫩，针对两人发出逮捕令。两人去年5月在美国被捕，日方随即寻求将他们引渡到日本受审。

日本共同社2日报道，一架从美国马萨诸塞州波士顿起飞的飞机当天下午抵达东京成田机场，泰勒父子下机后被日本警方带走。日本检方随即证实，美方已经把泰勒父子移交给日方。

日本检方说，泰勒父子涉嫌参与“近年来最肆无忌惮、精心策划的逃亡事件之一”。日本检方去年7月披露，日方向美方正式提交引渡泰勒父子的请求。

美国一家联邦法院审查泰勒父子引渡事宜，去年9月认定“可以引渡”。不过，法院“亮绿灯”不意味着美方已经同意引渡，最终决定要由美国国务院做出。美国国务院去年10月批准引渡。泰勒父子随后提起上诉，美国最高法院今年2月驳回上诉。

据美国检方调查，泰勒父子从戈恩家族收取“帮忙费”超过130万美元。

戈恩现年66岁，出生于巴西，黎巴嫩裔，同时拥有巴西、法国和黎巴嫩国籍。他1996年加入雷诺公司，1999年接手日产公司，2017年就任三菱汽车公司董事长，成为三家汽车企业高管，执掌雷诺－日产－三菱联盟。

戈恩受到日方多项指控，包括挪用公款、瞒报收入、向企业转嫁个人投资损失和严重背信。戈恩案原定去年4月开审，但是他2019年12月离奇逃离日本，抵达黎巴嫩后炮轰日本司法机构对他“不公”。日方寻求从黎巴嫩引渡戈恩，只是两国没有引渡条约。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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