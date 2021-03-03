新华社巴黎3月2日电（记者陈晨）总部位于法国巴黎的国际能源署2日发布《全球能源回顾：2020年二氧化碳排放》报告说，过去一年，受新冠疫情影响，全球与能源相关的二氧化碳排放量下降5.8%，这也是第二次世界大战以来的最大年度降幅。

根据报告，从绝对值来看，2020年全球与能源相关的二氧化碳排放量较前一年减少约20亿吨。其中，受疫情影响，交通运输部门因使用石油而产生的二氧化碳排放量就减少了11亿吨。

全球电力行业去年二氧化碳排放量减少3.3%，绝对值减少4.5亿吨，是有记录以来最大下降。受疫情影响，全球电力需求减少。太阳能、风能等可再生能源发电量在全球能源结构中的比重在增加。

国际能源署指出，新冠大流行对二氧化碳排放量的影响在2020年2月下旬开始显现。4月，大多数发达经济体采取了多种限制活动的疫情防控措施和旅行限制，全球二氧化碳排放量记录了最大的月度下降。

受经济复苏和缺乏清洁能源政策影响，2020年12月，全球与能源相关的二氧化碳排放量比上一年同期高出2%。目前，许多经济体的二氧化碳排放量都在攀升。

国际能源署认为，2020年二氧化碳排放量的趋势变化表明，在确保经济增长和能源安全同时，全球仍面临遏制二氧化碳排放的挑战。

国际能源署署长法提赫·比罗尔1日接受新华社记者采访时表示，中国是可再生能源的主要推动者，积极发展光伏发电、风电、水电、核电等。中国去年提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值和努力争取2060年前实现碳中和，比罗尔对此印象非常深刻。比罗尔表示，国际能源署愿与中国政府继续合作以支持和推动中方实现减排目标。

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