新华社华盛顿3月2日电（记者刘品然）美国政府2日称俄罗斯反对派人士纳瓦利内去年8月被俄方“下毒”，并以此为由宣布对俄罗斯实施一系列制裁措施。俄外交部同一天发表声明说，美方此举是“反俄的敌对攻击”。

美国政府一名高级官员当天在电话记者会上说，美国情报部门以“高可信度”评估认为，俄联邦安全局人员去年8月对纳瓦利内使用神经毒剂，“公然无视国际准则”。美国国务院、财政部随后宣布了针对俄罗斯多名官员和实体等的一系列制裁措施，涉及克里姆林宫、俄联邦安全局、俄罗斯情报总局等的多名高官以及数家科研机构等。美商务部还将14个与生化制剂相关的机构列入实体清单。

这名官员说，美方会继续出台针对俄罗斯的措施，并在对俄政策上与欧洲盟友保持合作。他同时表示，美方不寻求“重置”美俄关系，也不寻求美俄关系紧张升级。白宫发言人普萨基当天在例行记者会上表示，美国将在符合美方利益的情况下与俄展开合作。

针对美方制裁举措，俄罗斯外交部2日发表声明说，这是一场“反俄的敌对攻击”。所谓的纳瓦利内“中毒”事件，实则是美方为继续公然干涉俄罗斯内部事务寻找的借口。俄方将会根据对等原则就此作出回应。声明呼吁美方“不要玩火”。

去年，欧盟、北约以及一些西方国家政府指责俄方对纳瓦利内使用了神经毒剂，但俄方予以坚决否认，并呼吁西方国家不要将此事政治化。今年1月17日，纳瓦利内从德国返回俄罗斯时，俄执法机构以其多次违反缓刑规定为由将其逮捕。2月2日，莫斯科市地方法院判处纳瓦利内3年半监禁。（参与记者：李奥）

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