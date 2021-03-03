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“欢乐春节”线上系列活动在法国落下帷幕

2021年03月03日08:15 | 来源：新华社
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新华社巴黎3月2日电（记者唐霁）由法国巴黎中国文化中心和中外文化交流中心共同承办的2021年“欢乐春节”线上系列活动近日在法国落下帷幕，持续近一个月的活动引起法国民众广泛关注。

今年的“欢乐春节”线上系列活动于2月4日至26日在“云端”同法国民众见面。活动期间，主办方通过巴黎中国文化中心的官网、微信公众号、海外社交媒体等多个平台推出丰富多彩的活动，如《赏非遗·过大年》系列视频展播、《美丽中国》微春晚之“知年俗·赏美食”系列视频展播、《吉祥春节·美好祝愿》中国春节文化图片回顾展、中央歌剧舞剧院《春华国韵》民族音乐会，以及“传统节日推介”文化专栏和“线上双语猜灯谜”等。

据组织方统计，“欢乐春节”活动引起法国民众广泛关注，吸引线上受众近120万人次，电视受众近920万人次。法国网友们纷纷参与热点话题讨论。

网友弗朗斯瓦兹说：“扬州木偶戏的视频很精致、很优雅且富有诗意。苏州织染绣太美了！”网友瓦里说：“春节文化图片展精彩绝伦。这种忠于传统的精神非常难得。”

巴黎中国文化中心主任佘明远近日在接受记者采访时表示，春节活动在法国家喻户晓。受欧洲疫情影响，今年的“欢乐春节”活动采取线上形式，希望中法民众在热闹的线上体验与火热互动中，共同感受喜庆祥和的新年气氛。

(责编：艾雯、燕勐)

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