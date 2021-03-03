厄瓜多尔政府官员1日宣称，上周致死79人的监狱暴乱关联跨国有组织犯罪，厄监狱系统状况依然“严峻”。

厄政府最初把暴乱归因于本土帮派竞争。政府部部长帕特里西奥·帕斯米尼奥1日在议会听证会上作证说，那些敌对帮派与争夺厄毒品贩卖控制权的不同国际犯罪团伙存在关联。

“我们谈论的不是犯罪团伙在监狱内简单的斗殴。”帕斯米尼奥说，这场暴乱是那些与国际犯罪组织有接触的犯罪团伙之间因争夺国内毒品市场而起。

帕斯米尼奥没有“点名”具体犯罪团伙，称本土团伙之间的竞争近年来越发凸显国际背景。

厄瓜多尔上月23日发生监狱暴乱，造成79名囚犯死亡，20余人受伤，至少两名警方人员受伤。这一血腥事件凸显这个中美洲国家监狱超员、经费不足等痼疾。按照厄政府的说法，监狱超员约30%，共关押超过3.8万名囚犯，资源、管理人员短缺致使监狱发生囚犯斗殴等事件。

厄政府说，这场暴乱后又出现多次未遂暴乱。最近一次是1日上午，发生在中部城市拉塔昆加，囚犯挟持5名狱警。厄监狱管理局说，局面数小时后得到控制。

监狱管理局官员埃德蒙多·蒙卡约认为，监狱状况“依然严峻、复杂”。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)