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双边关系如何走 美国给沙特开“清单”

2021年03月03日08:10 | 来源：新华网
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美国国务院发言人内德·普赖斯3月1日说，美方希望与沙特阿拉伯发展“更加可持续”的关系，关注沙方“今后举动”。

【提出要求】

普赖斯在记者会上说，美方“重新建立”对美沙关系的期待，“想让这一持续大约80年的关系更具可持续性”。

“我们聚焦（沙特）今后的举动。这是我们为什么不寻求（两国关系）破裂而是重新校准的原因之一。”普赖斯说。

美国情报机构2月26日公布沙特记者贾迈勒·卡舒吉2018年在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害事件调查报告，认定沙特王储穆罕默德批准“俘获或杀害”卡舒吉的行动。美方同时对沙特施加制裁，对象包括沙特情报总局前副局长艾哈迈德·阿西里和沙特“快速干预部队”，并禁止76名沙特公民入境。

普赖斯说，美方已经要求沙方解散“快速干预部队”，并采取“制度性、系统性改革”以确保“彻底停止”“打压持不同政见者的行动”；另外，要求沙方取消对两名获释“女权运动者”施加的旅行限制。

沙特政府拒绝接受美方报告。沙特外交部强调，这份报告包含“未经核实、不准确”的结论。沙特常驻联合国代表阿卜杜拉·穆阿利米1日在社交媒体推特上发文称，这份报告基于推测而没有真凭实据。

报告说，王储穆罕默德自2017年以来对沙特安全和情报机构有“绝对控制权”，因而沙特官员“极不可能”在没有获得他授权的情况下行动。

穆阿利米在推特上说：“王储已经勇敢地承担道义责任，把嫌疑人交给司法系统，承诺改革情报机构。已经结案！”

【留下余地】

美国施压沙特的同时，给双边关系留下余地。国务卿安东尼·布林肯表示，美方一系列举措不是为了破坏美沙关系，美方仍致力于保护沙特不受威胁。

另外，美方并未将沙特王储穆罕默德列为制裁对象。白宫发言人珍·普萨基1日说，美方没有制裁过已建交国家的政府领导人，且在卡舒吉案中，制裁“应承担责任的组织网络是防止这类罪行再度发生的最好方式”。

就今后是否可能制裁沙特王储穆罕默德，普萨基表示，美方“保留按照我们选择的时间和方式采取任何行动的权利”。

另一方面，沙特也希望维持双边关系。沙特外交部26日说，沙特与美国的伙伴关系“强劲、持久”，沙方期待维持双边战略伙伴关系的基础。

沙特常驻联合国代表穆阿利米在推特上呼吁：“让我们共同前进，处理全球大事。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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