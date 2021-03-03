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丘吉尔“最重要画作”700万英镑拍卖

2021年03月03日08:08 | 来源：新华网
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第二次世界大战时期的英国首相温斯顿·丘吉尔绘制的一幅风景油画3月1日在伦敦拍卖，成交价700万英镑（约合6302万元人民币）。

据法新社报道，这幅油画名为《库图比亚清真寺塔》，被佳士得拍卖行称为“丘吉尔最重要的画作”，是他在二战期间画的“唯一一张”风景画。画面上可以看到摩洛哥马拉喀什的景观——高耸在护城墙后的宣礼塔，以及远处连绵起伏的山脉。

丘吉尔1943年1月与时任美国总统富兰克林·D·罗斯福在摩洛哥卡萨布兰卡召开历史性会议。两人会后前往马拉喀什游览。罗斯福离开后，丘吉尔在马拉喀什又住了一天，创作了这幅油画，之后作为生日礼物送给罗斯福。

这幅画由美国女演员安吉丽娜·朱莉名下机构委托拍卖，预估价150万到250万英镑，在拍卖会上受到热烈追捧，最终以700万英镑拍价落锤，包括佣金在内总价820万英镑（7385万元人民币）。

罗斯福1945年去世后，他的儿子卖出画作，此后几经辗转，在2011年由朱莉与其当时伴侣布拉德·皮特购得。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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