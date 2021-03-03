本报驻比利时记者 方莹馨

欧盟近日宣布，将启动一项名为“HERA孵化器”的计划，集中医药企业、科研界、卫生部门和监管机构资源，重点监测和分析新冠病毒的新变种，开发适应新变种的疫苗并实现大规模和快速生产。欧盟委员会表示，“HERA孵化器”将为欧盟应对卫生紧急事件作长期准备，为在未来建立卫生紧急应对机构奠定基础。

欧盟表示，将投入2.25亿欧元，加大识别和研究变异新冠病毒的力度。其中，7500万欧元用于协助成员国提高基因测序能力，将接受基因组测序的新冠病毒检测阳性样本比例从目前的约1%增至5%，从而及时识别变异毒株，监测其在人群中的传播速度和致病情况；其余1.5亿欧元用于支持研究变异新冠病毒及交换数据。据悉，16个欧盟成员国及瑞士、以色列等国，将共同打造一个可进行数据交换的临床试验网络平台。

欧盟认为，公私合作是提高疫苗生产能力和克服供应链瓶颈的关键。为此，“HERA孵化器”将加强监管机构、其他公共机构与行业间的联系，其产业发展工作组将帮助疫苗生产商扩大生产规模，解决原材料生产和供应问题，提供包括咨询、运营支持在内的一站式服务。欧盟委员会还将为制药商提供相关法律指导。欧盟还寻求建立自愿的许可机制，促进制药商之间的技术转让和共享。

新闻网站“科学与商业”分析，欧盟委员会正在为增强欧盟卫生健康管理能力创造条件，并将提高疫苗和药物研发制造能力作为应对未来健康威胁的核心要素。欧盟去年宣布，将成立全新的欧盟机构“卫生应急准备和响应管理局”，重点发展新兴生物医学技术，协调全欧洲的疫情监控和应对行动，“HERA孵化器”正是建立该机构的第一步。

欧洲生物产业协会总干事斯肯特伯里表示，借助“HERA孵化器”计划，欧盟可以促进各方合作，使研究机构的技术优势、生物技术公司的灵活性、制造商的生产能力、公共卫生部门的影响力得到充分发挥，从而增强监测和防控变异病毒传播的能力，加速研发应对变异病毒的疫苗。

（本报布鲁塞尔3月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 11 版）

(责编：郝江震、白宇)