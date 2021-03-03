人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

哈萨克斯坦稳步发展可再生能源

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博
2021年03月03日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　哈萨克斯坦能源部部长诺佳耶夫日前透露，得益于政府采取的一系列支持措施，哈可再生能源产业稳步发展。可再生能源总装机容量已从2014年的178兆瓦增至2020年的1635兆瓦。

　　发展可再生能源是哈萨克斯坦的国家战略。2009年哈通过了《支持利用可再生能源法》，成立可再生能源融资结算中心，为相关项目发展提供政策和资金支持。全国各地充分利用自身优势，建设了一大批风力、水力、生物质和光伏发电站。

　　位于哈南部的江布尔州州长近日宣布，当地已拥有13座可再生能源发电站，发电量占全国可再生能源电站总发电量的20%。未来，该州计划新建两座风力发电站和两座水电站，总装机容量98.2兆瓦。“预计到2022年，江布尔州的可再生能源发电站总装机容量将达到430.6兆瓦”。

　　根据哈能源部的统计数据，哈境内目前共有116个可再生能源项目，包括29座风力发电站、44座光伏发电站、38座水力发电站和5座生物质发电站。截至2020年底，哈可再生能源发电量占全国发电总量的3%。根据规划，到2025年，可再生能源发电量占比将提高至6%，2030年将达到10%，2050年进一步提高至50%。

　　哈政府正在推动落实《绿色经济转型构想》，改善生态环境是政府的优先任务之一，发展新能源产业是实现这一目标的重要工具。哈总理马明强调，政府将继续采取包括整合可再生能源电站产能在内的各种措施，为产业发展创造必要条件。

　　为推动可再生能源产业发展，哈不断拓展融资渠道。据诺佳耶夫介绍，可再生能源融资结算中心成立以来，累计引资6260亿坚戈（约合96.44亿元人民币）。为吸引更多投资，近年来，哈与多个国际金融机构签署合作协议。“目前，已有10个国家和地区的投资者以及欧洲复兴开发银行、亚行、亚投行、哈开行等大型金融机构为哈绿色能源产业提供融资支持。此外，部分在哈外资能源企业也计划进军可再生能源产业。”

　　中国企业积极参与哈可再生能源产业发展。扎纳塔斯风能发电站总装机容量100兆瓦，由中国电力国际有限公司投资建设，是中亚地区规模最大的风电项目。由寰泰能源股份有限公司建设运营的6座风电和光伏项目，总装机容量达到380兆瓦。由中国政府援建、中信建设有限责任公司承建的1兆瓦光伏电站及5兆瓦风电站在哈国内发挥了示范作用。分析人士认为，相关中资项目的顺利实施对哈完成可再生能源建设计划，实现环保和经济转型目标具有重要意义。

　　（本报努尔苏丹3月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月03日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部