本报驻哈萨克斯坦记者 周翰博

哈萨克斯坦能源部部长诺佳耶夫日前透露，得益于政府采取的一系列支持措施，哈可再生能源产业稳步发展。可再生能源总装机容量已从2014年的178兆瓦增至2020年的1635兆瓦。

发展可再生能源是哈萨克斯坦的国家战略。2009年哈通过了《支持利用可再生能源法》，成立可再生能源融资结算中心，为相关项目发展提供政策和资金支持。全国各地充分利用自身优势，建设了一大批风力、水力、生物质和光伏发电站。

位于哈南部的江布尔州州长近日宣布，当地已拥有13座可再生能源发电站，发电量占全国可再生能源电站总发电量的20%。未来，该州计划新建两座风力发电站和两座水电站，总装机容量98.2兆瓦。“预计到2022年，江布尔州的可再生能源发电站总装机容量将达到430.6兆瓦”。

根据哈能源部的统计数据，哈境内目前共有116个可再生能源项目，包括29座风力发电站、44座光伏发电站、38座水力发电站和5座生物质发电站。截至2020年底，哈可再生能源发电量占全国发电总量的3%。根据规划，到2025年，可再生能源发电量占比将提高至6%，2030年将达到10%，2050年进一步提高至50%。

哈政府正在推动落实《绿色经济转型构想》，改善生态环境是政府的优先任务之一，发展新能源产业是实现这一目标的重要工具。哈总理马明强调，政府将继续采取包括整合可再生能源电站产能在内的各种措施，为产业发展创造必要条件。

为推动可再生能源产业发展，哈不断拓展融资渠道。据诺佳耶夫介绍，可再生能源融资结算中心成立以来，累计引资6260亿坚戈（约合96.44亿元人民币）。为吸引更多投资，近年来，哈与多个国际金融机构签署合作协议。“目前，已有10个国家和地区的投资者以及欧洲复兴开发银行、亚行、亚投行、哈开行等大型金融机构为哈绿色能源产业提供融资支持。此外，部分在哈外资能源企业也计划进军可再生能源产业。”

中国企业积极参与哈可再生能源产业发展。扎纳塔斯风能发电站总装机容量100兆瓦，由中国电力国际有限公司投资建设，是中亚地区规模最大的风电项目。由寰泰能源股份有限公司建设运营的6座风电和光伏项目，总装机容量达到380兆瓦。由中国政府援建、中信建设有限责任公司承建的1兆瓦光伏电站及5兆瓦风电站在哈国内发挥了示范作用。分析人士认为，相关中资项目的顺利实施对哈完成可再生能源建设计划，实现环保和经济转型目标具有重要意义。

（本报努尔苏丹3月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 11 版）

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