新华社达喀尔3月2日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心1日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达到3897390例，累计死亡103712例，累计治愈3476050例，多国继续有序推进新冠疫苗接种。

数据显示，当前累计确诊病例数居非洲前列的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非累计确诊1513393例，累计死亡49993例；摩洛哥累计确诊483654例；突尼斯累计确诊233277例。

科特迪瓦1日在经济首都阿比让启动新冠疫苗接种工作，成为率先在世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”框架下接种新冠疫苗的国家。科特迪瓦第一阶段疫苗接种主要面向阿比让及周边地区医务人员、国防安全人员和教师，第二阶段面向50岁以上人群，第三阶段面向18岁至49岁人群。科特迪瓦健康与公共卫生部长阿韦勒·欧仁·阿卡说，预计最终将为1390余万民众接种新冠疫苗。

加纳总统阿库福-阿多1日在首都阿克拉一家医院公开接种疫苗，成为该国首位新冠疫苗接种者。该国将于2日开始大规模接种。加纳2月24日通过COVAX收到60万剂阿斯利康疫苗。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达1日表示，该国引进新冠疫苗工作已进入后期阶段，待内阁批准后便可引进疫苗。此前赞比亚卫生部表示，只有在世界卫生组织验证有效且安全的情况下才会将疫苗推荐给内阁审批。

冈比亚政府和联合国儿童基金会1日宣布，冈比亚已经接收超过3.7万支疫苗注射器，并将在近期接收来自COVAX的疫苗。

塞内加尔卫生和社会行动部2月28日晚接收了一批疫苗注射器。塞卫生部表示，第一批来自COVAX的32.4万剂阿斯利康疫苗将于3日运抵达喀尔。

津巴布韦总统姆南加古瓦1日通过电视讲话宣布，由于疫情有所好转，为促进经济复苏和就业增长，津政府决定适当放松目前正在执行的“封城”举措。根据新政策，在确保防疫安全的前提下，工业和商业机构可以营业；宵禁时间缩短；恢复城际旅行；大中小学逐步复课。（执笔记者：黎华玲；参与记者：郑扬子、邢建桥、赵宇鹏、许正、张玉亮、张改萍、滕军伟、汪平）

(责编：高歌、杨牧)