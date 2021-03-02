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综合消息：中东部分国家收紧防疫措施 土耳其新冠疫情反弹

2021年03月02日21:06 | 来源：新华社
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新华社伊斯坦布尔3月2日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情持续，部分国家进一步收紧防疫措施，土耳其3月1日报告近万人新冠病毒检测结果呈阳性。

土耳其卫生部1日公布的数据显示，过去24小时，该国对130536人进行了新冠病毒检测，其中9891人检测结果呈阳性。该国累计新冠确诊病例为2711479例，累计死亡病例28638例。

巴勒斯坦卫生部1日说，变异新冠病毒快速传播，约旦河西岸新一轮疫情来势汹汹，单日新增确诊病例连续5天超过1500例，重症患者的数量也迅速增加，且多是年轻人。巴勒斯坦1日报告新增确诊病例1724例，累计确诊210073例；新增死亡16例，累计死亡2275例。

黎巴嫩自今年2月14日启动疫苗接种工作以来，有超过5万人接种了第一剂辉瑞新冠疫苗。黎卫生部1日公布的数据显示，过去24小时，该国新增新冠确诊病例1888例，累计确诊376921例；新增死亡51例，累计死亡4743例；累计治愈294270例。

以色列卫生部1日公布的数据显示，该国新增确诊病例5479例，累计确诊779958例；新增死亡22例，累计死亡5760例。以色列新冠疫情近来有所加剧，卫生部1日表示，以色列目前新冠病毒传染数R值已升至1。以色列于2020年12月20日启动新冠疫苗接种工作。以卫生部1日说，以色列超过474万人已接种了新冠疫苗，约占全国总人口的51%。

阿曼疫情防控全国最高委员会1日发文说，阿曼境内多省已发现变异新冠病毒，新冠住院患者人数增多，疫情形势严峻。为防控疫情，该国将在3月4日至20日期间停止全国各地的一些商业活动，包括饭店、餐厅、咖啡馆等，但不包括加油站、医疗机构等。阿曼1日报告新增新冠确诊病例312例，累计确诊141808例，累计死亡1577例。

据伊朗卫生部1日通报，截至当天中午，该国在过去24小时新增新冠确诊病例8510例，累计确诊1639679例；新增死亡108例，累计死亡60181例。

叙利亚卫生部1日宣布，该国新增新冠确诊病例54例，累计确诊15642例，累计死亡1032例，累计治愈9880例。叙卫生部长哈桑·加巴什表示，考虑到疫苗供应能力有限，目前优先为一线医护人员等感染风险最大的人群提供疫苗接种服务。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、夏晨、熊思浩、涂一帆、郑一晗、王尚、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、刘宗亚、张淼）

(责编：高歌、杨牧)

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