人民网北京3月2日电 （记者暨佩娟）随着中华文化影响力不断提高，越来越多外国友人喜欢用时下最流行的微录（VLOG）形式记录和分享中国年。2月4日，由字节跳动旗下的个性化推荐视频平台西瓜视频举办的“全球中国年”春节文化主题VLOG大赛启动，受到海内外网友的广泛关注。截至2月28日活动结束，共有1.7万名视频爱好者参与，征集到18326件作品，内容涵盖品尝春节传统美食、逛庙会、看春节联欢晚会等春节传统文化活动，以及旅游过年等。视频的总曝光量达14亿，总播放量超过3.3亿。

2021年2月26日，德国人蒂尔曼·莱斯切在中国爱乐乐团彩排现场体验乐器演奏。主办方供图

德国人蒂尔曼·莱斯切（Tilman Lesche，网名“德国人Leo乐柏说”）是一位短视频创作人。莱斯切自1984年来到中国以来，目前莱斯切在网络上的“粉丝”数量已超过400万。今年2月26日，受中国爱乐乐团邀请，热爱音乐的莱斯切用VLOG的方式记录下中国爱乐乐团的彩排现场，向网友们分享了他对中西方音乐文化交流的理解。莱斯切此次参加VLOG大赛的作品是《德国人过中国年，舞狮贴春联，牛年要牛贯南北！》。作品生动体现出他对中国春节发自内心的喜爱。

2021年2月22日，来自俄罗斯的马卡洛娃·沙比纳（右）在东方演艺集团采访春晚舞蹈《茉莉》领舞演员孟庆旸。主办方供图

俄罗斯姑娘马卡洛娃·沙比纳（Makarova Sabina，网名“俄罗斯环环”）2013年来到中国，2017年毕业于清华大学新闻与传播学院。沙比纳曾是中央广播电视总台的节目主持人，如今，她在网络上的短视频粉丝已超过100万。2月22日，沙比纳受邀来到东方演艺集团排练厅采访春晚舞蹈《茉莉》的导演和演员们，并拍摄了一条VLOG，在网络上广受好评。沙比纳此次的参赛作品是VLOG《外国人在北京置办年货买什么？》。在视频中，她买了糖葫芦、京八件，过了个地道的中国年。

2021年2月26日，埃及人吴菲（左二）在国家京剧院与京剧《时迁偷鸡》演员赵辉辉现场交流。主办方供图

埃及的瓦法阿·埃扎特（WafaaEzzat，中文名吴菲），于2015年毕业于中国传媒大学对外汉语专业，目前是中国外文局的一名新媒体编辑。她非常喜欢中国文化，尤其是京剧表演艺术。受国家京剧院邀请，吴菲参加了国家京剧院举办的元宵节京剧主题直播互动活动。她走进京剧演出的后台，体验京剧服饰和脸谱，学习京剧身段，观看《天女散花》《盗御马》《闹天宫》等京剧选段。

春节文化传递出的喜庆感、包容感和大众参与感拉近了中国与世界人民的距离。在这样一个全球化时代，“全球中国年”春节文化主题VLOG大赛丰富了中外线上文化交流，让更多外国人爱上中国年、爱上中国文化，有利于推动中华文化在世界范围的传播。西瓜视频海外业务相关负责人表示，本次大赛充分调动了国内外视频创作人的积极性，各式各样海外春节活动内容的分享有利于促进中外文化交流。

(责编：高歌、吴成良)