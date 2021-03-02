美国作为全球最富有的国家之一，通常很难将它和贫困联系在一起。但事实上，由于贫富差距巨大，美国的贫困率持续走高，尤其是儿童贫困问题十分严重。

美国智库美国进步中心日前一项调查显示，全美有约1100万儿童处于贫困之中，约占儿童总人口的七分之一，几乎是发达国家中儿童贫困率最高的，很多儿童甚至连基本的温饱都无法得到满足。而新冠疫情还在加剧这一现象。

国际组织救助儿童会的统计显示，美国目前有17%的儿童所在家庭无法提供他们每天所需的全部食物。该组织同时表示，贫困儿童在日后更易出现身体和心理健康状况不佳、辍学并面临有限的就业机会、以及成为未成年父母等问题。

他们此前的统计显示，2018年美国有近18万新生儿的母亲是15到19岁的少女；同一年，有21467名婴儿在出生当日死亡。

贫困之下的美国儿童家庭

在新冠疫情冲击下，美国经济深陷衰退泥潭。大批美国家庭处于失业或收入减少的状态，那些有孩子的家庭面临更加悲惨的境遇。

在俄亥俄州，14岁的肯娅和姐姐、妈妈住在一间并不宽敞的屋子里。

肯娅：我认为我们就是贫困家庭，因为我们根本没多少钱。

实际上，这间屋子是她们借宿的地方，由于付不起房租，肯娅一家只好借住在亲戚家里。

肯娅：差不多一年了，我们都无家可归，之前我们入住了公寓，但是付不起房租，所以我们搬出来了。

肯娅一家原本就属于低收入群体，突如其来的新冠疫情，让她们的生活雪上加霜。

肯娅的母亲：我之前所有的工作都是临时工，疫情之前，我就一点收入都没有了。因为我刚辞职，准备（2020年）3月去新的地方工作，结果我接到电话说，新的工作也不行了。

一家人挤在一间房里，为了让妈妈和姐姐睡在仅有的一张床上，每个夜晚，肯娅只能打地铺。

肯娅：妈妈很努力，她是单亲妈妈，比大家想象得更难。我无法想象就这样活下去，我不想这样活下去。

还有一些贫困的美国家庭，每天在为“吃饱饭”而发愁。

肖娜是一位有着三个孩子的母亲，因为疫情她和丈夫双双失业，现在她每天要往返三个小时，去领取救济食品。

肖娜·格雷：为了我的孩子能吃上饭，这一切都是值得的，毕竟我什么也改变不了。

然而，领取的救济食品远远不够一家五口人吃的，肖娜和丈夫经常挨饿。

肖娜·格雷：我俩得保证在我们自己吃之前，孩子们吃了这顿还有下顿，这样一来，我俩有时候一天只能吃一顿饭。

据华盛顿特区食品银行负责人透露，仅在华盛顿特区，就有20万儿童每天挨饿。在华盛顿特区的各个救济食物发放点，无论天气多么糟糕，总有人风雨无阻，排队等待。

单亲爸爸：我是一个单亲爸爸，我来是为了家人能有饭吃，我失业了。

陷入困境的除了低收入人群，还有越来越多的失业中产阶级。失业前，何塞是华盛顿特区一家酒店的厨师，年收入超过9万美元。去年三月他失业后，一家人的生活陷入困境。

失业者 何塞：生活艰难，太艰难了。我该怎么生活，我还得养活我的家人呢。尤其是小宝宝，我有个小宝宝。

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