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综合消息：亚欧多国新冠疫情仍在蔓延 哈萨克斯坦启动第二阶段疫苗接种

关建武、李奥、魏忠杰、张继业、李铭、蔡国栋、李东旭
2021年03月02日16:52 | 来源：新华社
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新华社比什凯克3月1日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：1日亚欧地区多国新冠疫情仍在蔓延，部分国家有序推进疫苗接种工作，其中哈萨克斯坦启动第二阶段疫苗接种。

哈萨克斯坦卫生部1日报告新增新冠确诊病例622例，累计确诊213431例，累计治愈196889例。哈卫生部当日宣布，第二阶段疫苗接种工作在哈正式开始，此阶段接种人群将覆盖教师、执法人员等。2021年哈计划为600万名公民接种疫苗。

据乌克兰卫生部1日消息，过去一天乌新增新冠确诊病例4285例，累计确诊1352134例，累计死亡26050例，累计治愈1171724例。乌卫生部副部长库切尔1日表示，乌自2月24日启动新冠疫苗接种以来，截至2月28日接种人数超过3000人。

据俄罗斯防疫指挥部1日消息，过去一天该国新增新冠确诊病例11571例，累计确诊4257650例；新增死亡病例333例，累计死亡86455例；新增治愈病例11277例，累计治愈3823074例。

据白俄罗斯卫生部1日消息，过去一天白境内新增确诊病例961例，累计确诊288267例，累计死亡1985例，累计治愈278661例。

根据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站1日公布的数据，格鲁吉亚新增确诊病例160例，累计确诊270918例，累计死亡3520例，累计治愈265523例。

亚美尼亚国家疾控中心1日报告单日新增新冠确诊病例158例，累计确诊172216例，累计死亡3195例，累计治愈163511例。

据吉尔吉斯斯坦新冠肺炎疫情防控指挥部1日消息，吉过去24小时内新增新冠确诊病例22例，累计确诊86251例，累计死亡1466例，累计治愈83210例。

乌兹别克斯坦卫生部1日报告，过去24小时乌新增确诊病例40例，累计确诊79926例，累计死亡622例，累计治愈78496例。

(责编：高歌、燕勐)

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