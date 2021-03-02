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外交部：对联合国人权高专对中国进行不实指责感到遗憾

2021年03月02日16:52 | 来源：央视新闻客户端
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2月26日，联合国人权高专巴切莱特在联合国人权理事会高级别会议上称，应对有关中国新疆地区发生“任意拘押”“强迫劳动”等问题的报道进行独立评估。相信通过与中方正在进行的对话，能够就其访华达成双方都满意的条件。对此，中国外交部发言人汪文斌在今天（3月1日）的例行记者会上表示，我们对联合国人权高专依据不实信息、屈从政治压力，对中国进行不实指责感到遗憾，坚决反对将人权问题政治化、借人权问题干涉中国内政的错误做法。

汪文斌表示，《中华人民共和国宪法》规定，公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由，有宗教信仰自由，公民的人身自由不受侵犯。中华人民共和国公民行使各项合法权利受到宪法和法律保护。中国“十四五”规划编制工作广泛在网上征求意见，广大人民群众踊跃参与，留言100多万条，有关方面从中整理出1000余条建议。这是中国特色社会主义民主的生动实践。改革开放以来，按现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。这是中国人权事业的历史性成就，也是世界人权进步的重要体现。

一国人权状况好不好，本国人民最有发言权，人民才是一国人权事业的评分者，人民的满意度是衡量一国人权事业最直观的晴雨表。有关国际权威机构历次调查显示，多年来中国民众对中国共产党领导的中国政府满意度超过90%。新加坡有关调查显示，全球23个经济体中，中国大陆民众对政府抗击疫情举措满意度最高。

中方愿意同世界各国在平等和相互尊重基础上开展人权对话与交流。新疆地区的大门始终是敞开的，我们欢迎联合国人权高专访问新疆，双方也在就此保持沟通。但访问目的应是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。我们坚决反对任何人利用此事进行政治操弄，向中方施压。（总台央视记者 朱若梦 孔禄渊）

(责编：艾雯、燕勐)

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