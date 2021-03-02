陈占杰、冯俊伟、付一鸣、李骥志、徐永春、刘芳、张章

新华社罗马3月2日电 历时8年谈判达成的中欧地理标志协定1日正式生效。欧洲各界人士认为，这一协定将更好保护一系列中欧知名品牌，对促进中欧经贸合作和经济发展具有深远意义。

知名品牌受保护

地理标志是识别产品来源于某一地区的标志，也是知识产权的一种重要类型。协定生效后，中欧双方互认地理标志超过500个，不仅涉及酒类、茶叶、农产品、食品，还有代表中国传统文化的宣纸、蜀锦等地理标志。

法国香槟酒行业委员会主席樊尚·佩兰说，协定将使欧中双方对各类地理标志产品实施更好保护。他说，中国越来越认识到地理标志的价值，中国消费者也日益重视得到保证的正宗产品。

法国国际葡萄酒与烈酒展览会首席执行官鲁道夫·拉梅斯说：“这一协定再次表明欧盟和中国密切合作的愿望。欧盟地理标志产品以其质量和多样性闻名，对它们进行保护有助于确保其权威性和声誉，满足中国消费者需求。”

西班牙原产地知名品牌——普里奥拉托葡萄酒庄董事长萨卢斯·阿尔瓦雷斯告诉新华社记者，这个协定对知名品牌的保护，就是对品质的保护。“在全球化的世界中，保护原产地产品至关重要。”

双边贸易再深化

2020年，中欧贸易额达6495亿美元，中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴。中欧地理标志协定的实施，将为中欧贸易健康发展注入新动力。

欧盟驻华代表团1日发表声明，认为协定将促进双方贸易互惠。目前，中国是欧盟地理标志产品第二大出口目的地，对欧洲食品和饮料行业而言，中国是一个具备高增长潜力的出口市场。

据统计，欧盟地理标志产品年出口额超200亿美元，占欧盟食品和饮料出口总额的15%以上。目前，约有1600个非欧盟地理标志在欧盟内部受到保护。

意大利马泽酒庄中国业务经理利维奥·马赞蒂说，中欧地理标志协定生效，对他所在的葡萄酒行业和很多意大利人喜爱的中国农产品都是好消息。这有利于欧洲知名产品在中国市场推广，也将使欧洲人更容易买到正宗的中国商品，促进双方贸易和文化交流。

阿尔瓦雷斯说，西班牙普里奥拉托品牌有大约10%的产品销往中国，未来这一比例有望提高到25%。

波兰酒业协会主席武卡什·卡尔莫夫斯基说，中欧地理标志协定生效为波兰伏特加酒厂提供巨大商机，可能成为振兴波兰伏特加酒的重要契机。

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