新华社华盛顿3月1日电（记者刘品然）美国国务院1日表示，美国与沙特阿拉伯关系重要，美方正在“重新校准”双边关系，但不寻求关系破裂。

美国务院发言人普赖斯当天在例行记者会上表示，美方希望美沙关系不仅体现合作与共同利益，还应更加透明且符合美国价值观。拜登政府就任后“重新校准”双边关系，美方上月26日公布卡舒吉遇害案调查报告就是措施之一。

普赖斯同时说，美沙关系对美国利益很重要，双边关系需要持续改进来获得坚实基础，以促成两国在中东地区的共同目标。他还表示，美国会继续帮助沙特抵御外来袭击，并考虑对近来频繁袭击沙特的也门胡塞武装领导层采取进一步行动。

在被数次问及美方为何不以卡舒吉案制裁沙特王储穆罕默德时，普赖斯表示，美国将专注于沙特未来的行为，强调美方旨在“重新校准”双边关系，而非寻求关系破裂。

美国家情报总监办公室2月26日公布了沙特籍记者卡舒吉案的调查报告，报告称穆罕默德王储批准“俘获或杀害”卡舒吉的行动。沙特外交部当天表示完全拒绝接受这一报告。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害。同年10月25日，沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀，并于2020年9月公布了涉案人员的终审判决结果，包括5人被判处20年监禁、1人被判处10年监禁、2人被判处7年监禁。

(责编：艾雯、燕勐)