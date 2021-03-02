新华社北京3月2日电 近日，17个国家的知名出版机构分别同中国外文局外文出版社签署《习近平谈治国理政》第三卷国际合作翻译出版备忘录，共同翻译出版多语种版本《习近平谈治国理政》第三卷。

这17个国家分别是阿尔巴尼亚、波兰、罗马尼亚、白俄罗斯、乌克兰、阿富汗、柬埔寨、尼泊尔、老挝、孟加拉国、泰国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和蒙古国。

由中央宣传部（国务院新闻办公室）会同中央党史和文献研究院、中国外文局编辑的《习近平谈治国理政》第三卷，已于2020年6月30日由外文出版社以中英文版出版，面向海内外发行。

《习近平谈治国理政》第三卷生动记录了党的十九大以来以习近平同志为核心的党中央，着眼中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，不忘初心、牢记使命，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，团结带领全党全国各族人民推动党和国家各项事业取得新的重大进展的伟大实践，集中展示了马克思主义中国化的最新成果，充分体现了我们党为推动构建人类命运共同体贡献的智慧方案，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的权威著作。

《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷和第三卷的出版发行，受到国际社会的高度关注和广泛好评。目前，该著作已出版33个语种，发行覆盖全球170多个国家和地区。

据了解，《习近平谈治国理政》第三卷法、俄、西、阿、德、日、葡等语种的版本正在陆续翻译出版。许多国家的知名出版机构纷纷表达与我合作翻译出版当地语种版本的愿望。推进《习近平谈治国理政》第三卷的国际合作翻译出版，将帮助国际社会更好了解习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，客观认识中国共产党的执政理念、执政实践、执政成就，促进中外治国理政经验交流和人类文明交流互鉴。

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