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伊核问题能再谈起来吗？

本报记者  贾平凡
2021年03月02日09:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为近日国际原子能机构总干事格罗西（左三）在奥地利维也纳国际机场对记者发表讲话。新华社发

日前，国际原子能机构和伊朗政府达成一项最长3个月的临时技术协议。在此期间，国际原子能机构将继续对伊朗核问题进行必要的核查和监督活动。分析认为，该协议的达成为谈判解决伊核问题提供了3个月的“机会窗口”。

但伊核协议谈判进程又出现新变数。当地时间2月28日，伊朗政府拒绝了参与欧盟提出的伊核协议非正式会谈。据美联社28日报道，美国政府当日就此作出回应称，美国对伊朗的此番表态尽管感到失望，但对与伊朗就伊核协议的谈话持开放态度。

谈判重启不易

国际原子能机构与伊朗方面发布的联合声明称，根据双方达成的临时技术协议，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果3个月内美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构；反之，伊朗将销毁这些资料。

“该协议体现出伊朗在核问题上的原则坚定性与政策灵活性。”复旦大学国际问题研究院研究员孙德刚表示，对重返伊核协议谈判，伊朗提出了要价，包括要求美国取消对伊朗的制裁，且谈判与对话的时间只有3个月。否则，伊朗会根据《反制裁战略法》进一步采取反制措施。

虽然伊朗拒绝参与欧盟提出的伊核协议非正式会谈，但美国并未因此放弃通过谈判解决伊核问题。美国政府一名高官表示，美国会灵活处理与伊朗谈话的时间和形式安排，并将和英国、中国、法国、德国、俄罗斯及欧盟就这一问题进行进一步协商。

双方各有考量

达成临时技术协定，美伊双方各有考量。分析认为，从美方看，2015年美国同意与伊朗达成核协议，主要是为避免伊核问题拖累美国，使美国深陷中东泥潭。但美国前任政府2018年单方面退出伊核协议，有违美国的全球战略。伊朗主要考虑有二：一是恢复经济；二是挽回外交成果。

据美联社报道，当地时间2月18日，美国政府表示已经做好准备，与伊朗及其他大国讨论美国回归伊核协议的事项。美国虽有意重返伊核协议，但前提是伊方首先重新遵守伊核协议，美方才可能解除对伊制裁。

伊朗政府也毫不示弱。据法新社报道，当地时间2月22日，伊朗最高领袖哈梅内伊表示，如果需要，伊朗可以将浓缩铀丰度提高到60%。

转向外交博弈

“当前，伊朗与国际原子能机构、美国的关系都有缓和迹象，总体国际气氛有助于伊朗核问题的软着陆。但是，伊朗核问题的彻底解决难度较大，尤其是2015年伊核协议规定的内容是否需要增加补充条款。”孙德刚分析，“在伊朗核问题上，美国前任政府给现政府挖了不少‘坑’，短期内难以填平。近期，美国和伊朗都表示希望通过谈判与对话解决伊朗核问题，双方在政治解决的大方向上目标是一致的。但是双方国内都有强大的保守主义力量反对妥协，加上今年伊朗大选，因此美国和伊朗的斗争仍将持续下去，只不过斗争方式从以往的军事对抗转向了外交博弈。”

孙德刚认为，接下来，美伊和国际社会需要在三个方面做出努力：一是美国和伊朗需要建立战略互信，坚定伊朗核问题谈判解决的大方向；二是美国在2018年退出核协议，是多边规则的破坏者，需要先走一步，尽快重返伊朗核协议，逐步取消对伊朗制裁；三是坚持多边主义，在联合国、国际原子能机构和伊核问题“6+1”的总框架下尽快启动谈判。

(责编：艾雯、燕勐)

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