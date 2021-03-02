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英国政客对华也耍起了两面派（观象台）

张  红
2021年03月02日09:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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一段时间以来，英国政客和媒体对中国的无端指责和恶意抹黑花样百出。英国某些政客在涉疆、涉港等问题上大放厥词；英国政府以所谓的“独立性”为由吊销中国国际电视台（CGTN）的落地牌照；英国还曾经提议邀请韩国、印度、澳大利亚加入G7集团，组建一个全新的G10联盟，配合美国的所谓“印太战略”，打造一个更强大的“反华联盟”，全方位压制中国崛起；2月15日，英国首相约翰逊在新冠病毒溯源问题上重提武汉，炒作“疫情中国负责论”；英国广播公司（BBC）大量制作播出涉华假新闻；英国《卫报》在报道波音747货机故障时，配图却用中国国际货运航空的飞机，在中国驻英使馆要求其立即更正并道歉之后，悄悄换下图片，却并未道歉……

英方这股对华敌意，究竟从何而来？

答案其实也不难找。英国现在的日子很不好过。根据英国国家统计局2月23日公布的最新数据，2020年第四季度，英国失业率上升至5.1%，为5年来最高。“脱欧”也给英国带来很多麻烦。1月初，大约价值60亿欧元的股票每日交易从伦敦转移到法国巴黎和荷兰阿姆斯特丹的新交易平台。这些交易额重返英国的可能性极小……

在“脱欧”加上疫情的双重冲击下，转移视线、“甩锅”中国成了英方的一张牌。而且，作为美国的铁杆盟友，英国在正式“脱欧”后，似乎选择了全面倒向美国，把美国当成“救命稻草”。对华频频挑衅则是英国对美国交上的“投名状”。

不过，就在英国首相约翰逊在病毒溯源问题上抹黑中国的前几天，他在唐宁街与中国企业举行了圆桌会议，表示英国正寻求加强与中国的经济、贸易联系，并自称是“狂热的亲华派”。

这种所谓“狂热亲华”背后，是英国政客不得不正视的对华贸易数据。根据英国国家统计局2020年12月公布的数据，2020年上半年，在前五大贸易伙伴中，英国仅与中国实现了双边货物贸易正增长，这主要是由于英国从中国进口的货物增长了17.2%。在疫情仍在英国肆虐的当下，中国对英国的重要性进一步凸显。

一边频频抹黑中国，一边大喊要加强与中国合作，英国这种“两面派”做法让人反感，而且显然走不通。中英曾在共同努力之下打造了双方关系的“黄金时代”。而如今，约翰逊政府对中国的频频发难令有识之士惋惜痛心。对英国而言，是无视事实，继续向中国泼脏水，还是相信科学，客观对待病毒溯源？是无理“甩锅”中国，还是积极行动与各国团结抗疫？是刻意迎合某国“抱大腿”，还是踏实发展经济，寻求加强与中国的经济和贸易联系？是搬起石头砸自己的脚，还是认清国际大势，把握时代潮流，做出符合本国人民根本利益的抉择？答案其实很清楚。

(责编：艾雯、燕勐)

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