本报记者 严 瑜

在莫桑比克万宝莫桑农业园，农户在水稻收割现场载歌载舞庆祝丰收。万宝莫桑农业园是中国在非洲最大规模水稻种植项目，极大地缓解了莫桑比克粮食短缺问题。新华社记者 张 宇摄

长期以来，摆脱贫困是困扰全球发展和治理的突出难题。在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹，为全球减贫事业作出了重大贡献。

信心：推动全球脱贫进程

几十年前，中国是世界银行下属国际开发协会的受援国；如今，中国已成为重要出资国——谈及几十年间世界银行与中国的关系发生的重要改变，世界银行中国局局长芮泽感叹，中国的脱贫成就在全球前所未有。

翻开中国脱贫的成绩簿，一项项亮眼数据表明，这个彪炳史册的人间奇迹，不仅值得中国骄傲，更具有深远的世界意义：改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。如亚洲开发银行东亚局局长詹姆斯·林奇所言，中国令人瞩目的脱贫成就推动全球脱贫进程，为世界可持续发展作出重大贡献。

“对世界上其他仍深陷贫困泥潭的国家来说，中国的减贫成就是很好的范本。”阿根廷学者、中阿战略合作观察站主任帕特里西奥·朱斯托指出，中国取得“令人惊叹的成就”，为世界树立了典范。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球减贫事业遭遇冲击，全球极端贫困人口出现22年来首次增长。联合国秘书长古特雷斯指出，在脆弱和冲突频发的形势下，经济活动低迷预计将再令1800万至2700万人口陷入贫困。在此背景下，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务的消息犹如一剂强心针，给广大发展中国家注入正能量。

“中国消除贫困为全球减贫事业和经济复苏增添信心和动力。”比利时弗拉芒语版《今日中国》杂志社总编辑丽娜·登格鲁丹伊森说。

古巴国际政治研究中心亚太部主任卢维斯雷·冈萨雷斯认为，在疫情肆虐和全球百年未有的复杂变局中，中国脱贫成就给全人类上了“很好的一课”。

经验：助力他国实现愿景

“中国脱贫攻坚的有效经验和创新做法，正成为许多发展中国家的学习样本。”埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利说。

近年来，许多国家的政要、学者、记者来到中国实地走访，找寻中国成功脱贫的“秘笈”。尤其是同样面临贫困挑战的其他发展中国家，都希望能从中国获取值得借鉴的经验。

“全社会共同参与的方法使中国能够提高全国的生产力，同时确保不同地区和部门之间公平分享发展收益。”肯尼亚旗帜媒体集团网站刊文指出，非洲约82%的穷人生活在农村地区，中国的脱贫经验对非洲具有参考价值。“把重点放在农村地区可以极大地推动均衡发展，缓解人口向城市中心迁移，并为所有人提供在家附近就业的机会。”

曾来华采访的阿根廷《方向》杂志记者艾伦·伊尼戈，对借助光伏产业实现脱贫的湖北黄冈李家湾村印象深刻：“太阳能光伏板在烈日下闪闪发光，没想到在这么偏远的村子能看到如此景象。”更让他欣喜的是，中国乡村绿色发展的经验已经传到阿根廷。2020年9月，在阿根廷北部胡胡伊省高原地区，中企承建的光伏发电项目正式投入商业运营，每年可为当地创造约5000万美元的收入。

“除了专注自身发展，中国积极同各方分享扶贫方案和经验。”联合国粮农组织水产养殖处处长马赛厄斯·哈洛特说。2016年，他与来自孟加拉国、印度尼西亚、老挝、缅甸等国的代表实地考察了云南红河哈尼梯田的“稻渔共作”模式。当地人手把手传授经验的场景让他记忆犹新。

近年来，中国积极支持并参与联合国粮农组织的“手拉手”等务实合作倡议，致力于推动全球农业转型升级和农村可持续发展。在马赛厄斯·哈洛特看来，中国的成功经验能够帮助更多国家实现人民生活幸福的愿景，吸引更多人加入到减贫及可持续发展事业中。

援助：履行减贫国际责任

除了分享经验，中国还为帮助其他国家摆脱贫困做出许多实实在在的努力，用行动有力推促全球减贫事业的发展。

新中国成立70多年来，中国已向166个国家和国际组织派遣60多万名援助人员，提供大量援助。此外，中国为广大发展中国家援建多个减贫项目。据不完全统计，2010年以来，中国已与近20个发展中国家开展了数十个减贫援助合作项目，主要包括援建减贫示范合作项目、援建医疗卫生项目等。

“中国的减贫成就释放了大量资源，这些资源可以投入到非洲和全世界更值得帮助的社区。”肯尼亚国际关系学者卡文斯·阿德希尔指出，中国向其他国家提供的国际发展支持成为全球民生改善计划的一个重要支柱。中国提供了资金、技术和人员，帮助其他地方推动多领域的经济活动。

近年来，中国还不断深化共建“一带一路”同2030年可持续发展议程对接。世界银行研究报告显示，“一带一路”倡议将使相关国家约760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

“中国始终秉持‘授人以鱼不如授人以渔’的理念，并在尊重其他国家制度和文化的基础上，尽可能地给予帮扶。”中国社科院西亚非洲研究所经济研究室主任杨宝荣向本报记者指出，在直接援助的同时，中国长期在国际平台积极呼吁发达国家和国际组织更多关注发展中国家的基础设施建设、脱贫相关基础产业投入，以期从根本上解决贫困问题。

面对新冠肺炎疫情带来的冲击，中国没有停下参与全球贫困治理的脚步。疫情发生之后，中国同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并同国际社会一道加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助其克服当前困难。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳指出，在减贫方面，中国践行了“兼济天下”的理念。

(责编：艾雯、燕勐)