吉塔维

实地参观考察中国的扶贫项目，让我加深了对中国减贫事业的认识。在我看来，中国脱贫攻坚取得举世瞩目成就的重要原因之一，在于树立了清晰、明确的减贫目标。中国政府减贫决策出台前，都先进行深入的走访调研，根据贫困群众的实际情况开展有针对性的扶贫项目，确保了扶贫工作的精准、高效。

以我曾经访问过的四川省为例。当地政府在调研不同区域的土壤、水源、气候等状况后，为各地提供不同的农作物种植建议，有的地方种橙子，有的地方种蘑菇、桃子、大蒜等。由于经过科学调研，加之政府的合理指导，这些地区的农作物都获得了丰收。有些地方适合发展乡村旅游业，当地政府引导农户种植观赏类作物，同时整合旅游资源，以商业化手段宣传推介，也取得了不错的效果。

过去，中国很多贫困地区都在大山里，交通不便制约当地发展。“要想富，先修路。”中共十八大以来，中国大力推进交通扶贫。我观察到，近年来，很多地理位置偏远的中国乡村都修了水泥路，村民们也用上了自来水和价格合理的电，“厕所革命”的有序推进让乡村环境变得越来越整洁、舒适。当地的扶贫干部还积极招商引资，将企业、工厂吸引到大山里来，为当地老百姓提供了大量工作机会。

中国共产党的扶贫干部对于扶贫工作有着清晰的目标，探索出了许多极具特色、高效、可行的做法，展现出了中国共产党人的非凡智慧和强大执行力。中国的电子商务非常发达，这一优势也被吸纳到了扶贫工作中。在一些农村地区，我看到村民通过手机直播，售卖自家种植的橘子、山楂、猕猴桃等水果。他们告诉我，这些都是扶贫干部教他们的。村里还成立了农产品公司，专门负责接单发货。农民只需要安心种植，偶尔出镜“带货”，年底还可以拿到分红。

消除贫困仍然是东盟国家的重要任务之一。中国成功的减贫经验十分有价值，值得我们学习借鉴。中国积极推动开展国际减贫交流与合作，在老挝、柬埔寨、缅甸实施东亚减贫示范合作技术援助项目。中国援柬减贫示范合作项目在柬埔寨干丹省谢提尔普洛斯村和斯瓦安普村落地。3年间，项目组为两个村庄建成了400平方米的社区活动中心和一处惠及全体村民的集中供水站，为261户特困户和贫困户重建和改建了住房，132户新建了厕所，82户家庭通了电，给500户村民发放了省柴灶。在项目推进过程中，中国的减贫理念和经验让我们受益匪浅。

全球减贫事业的推进和《联合国2030年可持续发展议程》目标的实现，都需要国际合作。我们期待各国与中国开展更多更深入的减贫合作，共创没有贫困的明天。

（作者为柬埔寨干丹省农村发展厅厅长）

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 03 版）

(责编：艾雯、燕勐)