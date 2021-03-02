消除绝对贫困是中国人权事业取得的历史性成就，同时从理论和实践上为解决世界范围的贫困问题提供了中国方案

联合国人权理事会第四十六次会议近日举行“减贫在促进和保护人权中的作用”会议，交流在减贫促进人权方面的良好做法和经验，推动国际社会加强人权技术合作。中国在减贫领域取得的巨大成就及其对世界人权事业发展进步作出的重要贡献，得到与会国家的称赞。事实证明，中国主张“人民幸福生活是最大的人权”，对国际社会有重要启迪意义。

中国坚持以人民为中心的人权理念，坚持把人权的普遍性原则和当代实际相结合，走符合国情的人权发展道路。联合国《发展权利宣言》确认发展权利是一项不可剥夺的人权。中国始终坚持生存权和发展权是首要的基本人权，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，努力维护社会公平正义，促进人的全面发展。中国如期打赢脱贫攻坚战，提前10年完成《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标；建成世界上最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主体系；人均预期寿命从35岁提高到77岁……一系列中国人权成就雄辩地证明，发展是解决一切问题的总钥匙，人民幸福生活是最大的人权，这既是中国人权事业进步的内在逻辑，也是中国对丰富和拓展世界人权思想发展的重要贡献。

中国坚持以人民为中心的人权理念，通过卓有成效的减贫行动更好地保障和促进人权。中共十八大以来，中国组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。数字的背后，是生存权得到保障，发展权得到实现。许多贫困民众告别溜索桥、天堑变成了通途，告别苦咸水、喝上了清洁水，告别四面漏风的泥草屋、住上了宽敞明亮的砖瓦房。消除绝对贫困是中国人权事业取得的历史性成就，同时从理论和实践上为解决世界范围的贫困问题提供了中国方案。

作为人口约占世界1/5的发展中大国，中国人权成就无疑为世界人权事业发展注入强大正能量。中国人权保障的理念、实践和经验具有重要世界意义。正如研究全球不平等问题的塞尔维亚经济学家布兰科·米兰诺维奇所指出的，中国减贫和中国发展对促进全球平等与进步具有重要意义。联合国人权理事会去年6月再次通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议，中国去年10月在第七十五届联合国大会上成功当选2021—2023年度人权理事会成员。事实表明，中国积极参与全球人权治理的行动得到了国际社会的充分肯定。

保护和推进人权是大家共同的事业，全球人权治理要由各国共同商量，人权发展成果要由各国人民共同分享。中国人民愿同各国人民一道，秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的人类共同价值，维护人的尊严和权利，推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理，共同构建人类命运共同体，开创世界美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 03 版）

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