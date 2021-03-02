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习近平同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话

2021年03月02日08:59 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京3月1日电  国家主席习近平3月1日晚同塔吉克斯坦总统拉赫蒙通电话。

习近平指出，去年以来，面对新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局，中塔两国人民同舟共济、团结协作，各领域合作成果丰硕，特别是抗疫合作成为亮点。双方在涉及彼此核心利益问题上相互支持，充分体现了中塔全面战略伙伴关系的高水平。中方坚定支持塔方维护国家主权、安全、稳定，愿同塔方加强共建“一带一路”倡议同塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”对接，推动中塔关系不断向前发展。

习近平强调，今年是中国共产党成立一百周年。中国在更高起点上推进改革开放，将为中塔全方位合作带来新机遇。双方要统筹推进经贸、投资、农业、互联互通、数字经济等领域合作，优先推动共建“一带一路”重点项目建设。中方愿进口更多符合市场需求的塔方优质农产品。中方愿向塔方提供疫苗援助，推动构建人类卫生健康共同体。

习近平指出，今年是上海合作组织成立20周年。中方将全力支持塔方轮值主席国工作，同塔方加强协作，推动上海合作组织在新起点上实现更大发展。

拉赫蒙向习近平主席和中国人民拜年，祝愿中国人民新春快乐，祝愿中国在新的一年里取得新的成功。拉赫蒙表示，在习近平主席坚强领导和中国人民辛勤努力下，中国在减贫领域取得了彪炳史册的辉煌成就，塔方表示热烈祝贺。塔方高度赞赏中方为国际社会抗击新冠肺炎疫情作出的重要贡献，感谢中方为塔吉克斯坦抗击新冠肺炎疫情和经济社会发展给予的宝贵支持。塔方愿同中方共同努力，继续本着睦邻友好精神，扩大两国政治、经贸、安全、人文等各领域合作，加强抗疫合作，赋予塔中全面战略伙伴关系新的内涵，推动两国关系取得新的发展。塔方期待同中方密切沟通，成功完成上海合作组织轮值主席国工作，举办一届成功的上合组织峰会。

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 01 版）

(责编：艾雯、燕勐)

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