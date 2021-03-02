新华社北京3月1日电（记者梅世雄、梅常伟）国防部新闻局3月1日就近期涉军热点问题答记者问。国防部新闻局表示，中俄两军关系是战略合作的亮点和重要支撑。

有记者问，据报道，2月初中俄外长通电话时表示，双方的战略协作是全方位、全天候的，没有禁区，没有上限。最近还有学者称，面对北约的军事威胁，俄罗斯可能将寻求与中国建立军事同盟。请问对此作何评论？

国防部新闻局表示，中俄新时代全面战略协作伙伴关系，是相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。双方坚持不结盟、不对抗、不针对第三国的原则，与有些国家间的军事同盟关系完全不同。

国防部新闻局表示，中俄两军关系持续高位运行，是两国关系高水平和特殊性的重要标志，是战略合作的亮点和重要支撑。2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，中方愿与俄方一道，落实两国元首达成的重要共识，在高层交往、战略协作、联合演训、装备技术等领域深入合作，全面发展新时代中俄军事关系，为维护两国共同利益、世界和平稳定提供正能量。

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