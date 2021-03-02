新华社北京3月1日电 新华社国家高端智库2月28日向全球发布中英文智库报告《中国减贫学——政治经济学视野下的中国减贫理论与实践》，解读中国特色反贫困理论。多国专家学者认为，坚强有效的领导、持之以恒的战略以及科学专业的措施等中国减贫实践和中国对减贫规律的理论探索，为世界其他国家和地区减贫事业提供了新的视角和重要参考。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，这一报告向世界详细、系统解释了中国如何消除了绝对贫困。在他看来，中国共产党的领导，保证了中国减贫政策的长期性。

老挝国立大学中国研究中心主任西提赛·赛亚冯说，中国减贫的科学专业令他印象深刻。他说，中国以扎实的调研和翔实的数据为基础开展精准扶贫，这种科学的方式体现了中国共产党和中国政府对减贫工作的重视。此外，中国的扶贫以发展为导向，注重提高贫困地区人口劳动技能，这有利于贫困人口加速脱贫。

法国作家、中国问题专家索尼娅·布雷斯莱说：“如果我们仔细阅读多份中国五年规划，就会发现中国减贫政策的执行有很强的连续性。这是一种包容性增长政策，政策规划的根本出发点是国民的福祉。”她认为，中国减贫举措可以给其他国家带来启迪。

英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔认为，从经济和社会发展的角度看，持续推进工业化、城镇化，融入世界贸易体系以及政府明确把减贫作为优先任务，是中国成功消除绝对贫困的重要原因。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中国消除绝对贫困，这是一个致力于服务人民、帮助人民的政府所取得的成就。“改革开放在减贫过程中发挥了重要作用。只有经济获得长足发展，才有可能实现减贫目标。”

塞内加尔经济学家穆巴拉克·洛认为，中国政府为人民服务的真诚意愿和高超的领导力是中国减贫事业成功的关键。中国减贫取得巨大成就还得益于中国政府采取多管齐下的减贫政策，在基础设施开发、提高融资便利度等领域综合施策。

莫桑比克若阿金·希萨诺大学国际战略研究中心研究员埃尼亚·西杜莫认为，这份智库报告体现了中国同全世界分享发展理念和经验的开放态度和良好意愿。报告中提及的坚强领导、细绘蓝图、发展导向、数字管理、分级实施五项要素，很好地阐释了中国的减贫发展经验，值得所有面临减贫挑战的国家学习。他还说，大数据在减贫全流程中的应用提高了减贫效率，数字化管理有助于跟踪回访扶贫对象，确保扶贫工程持续开展。

埃及开罗大学政治学教授努尔汉·谢赫认为，在减贫过程中，中国政府有着清晰的整体规划和战略方向，坚持经济与社会发展齐头并进，激发经济活力的同时坚持促进科技、教育等发展以振兴乡村和贫困地区。在具体执行层面，中国实施精准扶贫政策，参与扶贫的官员、办事人员等根据具体情况制定脱贫计划，同时使用大数据等先进技术加强资金、人口信息的管理，工作十分细致。

乌兹别克斯坦国立大学经济学教授哈桑·阿布卡斯莫夫表示，乌兹别克斯坦正在学习借鉴中国减贫经验和做法，其中有两点特别值得注意，一是始终抓住经济发展这个“牛鼻子”，不断通过调整生产关系来激发社会生产活力，持续提升扶贫效能；二是有明确的国家战略规划，保证了减贫政策的持续性和稳定性。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，这项报告的发布充分证明中国在不断深化对减贫事业的规律性认识，让世界能够更好地了解中国减贫实践，从中获得启迪。（参与记者：章建华、毛鹏飞、唐霁、孙晓玲、张代蕾、邢建桥、聂祖国、吴丹妮、蔡国栋、黎华玲、杨臻）

(责编：艾雯、燕勐)