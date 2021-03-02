新华社北京3月1日电（记者成欣、黄爱萍）新任联合国驻华协调员常启德1日在接受新华社记者专访时表示，中国的脱贫攻坚成果为全球减贫事业作出重大贡献，也为其他发展中国家摆脱贫困带来重要启迪。

2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京举行。习近平主席庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

“这是举世瞩目的成就。”常启德说，中国致力于以发展实现减贫，经过8年持续努力，近1亿农村贫困人口实现脱贫，为全球减贫事业作出重大贡献。“我赞赏并祝贺中国在消除贫困和减少不平等现象方面取得的成就。”

“中国有重要的减贫经验可以与世界其他国家分享。”常启德认为，中国以自身减贫方略启迪着其他发展中国家。中国的脱贫成就得益于中国共产党坚强的领导力以及中国政府和人民表现出的决心和行动力。“只要有坚强的领导力和坚定的政治意愿，一切皆有可能。拥有14亿人口的中国能做到，世界其他国家也能做到。”

常启德说，这是他第一次来到中国，在机场，他目睹了中国有关部门严格有序的入境筛查措施，工作人员身着严密的个人防护装备，检查入境旅客的体征和症状。和所有抵达中国的其他乘客一样，常启德在工作人员的指引下前往指定酒店，完成21天的隔离。

常启德认为，严格的举措对于控制新冠肺炎疫情通过入境口岸传播至关重要。“如果世界上每个国家都有一套严格的隔离、检测、追踪的系统，我们早就可以结束这场疫情了。从这方面讲，中国树立了榜样。”

常启德此前曾担任联合国驻肯尼亚协调员。他注意到，疫情暴发以来，中国对包括肯尼亚在内的非洲国家伸出援手，提供了检测试剂盒、个人防护服和药品等医疗物资。

“中国政府的物资援助不仅是对肯尼亚的支持，也是对整个非洲的支持。作为前任联合国驻肯尼亚协调员，我感谢中国政府迅速、有效地向非洲许多国家伸出援助之手，帮助非洲国家应对疫情。”他说。

在常启德看来，新冠肺炎疫情对世界经济造成的震荡堪比上世纪30年代的经济大萧条，世界各国应为实现可持续发展目标携手努力，“为人类、地球和繁荣制定行动计划”。

“健康、气候和经济繁荣事关世界的稳定与和平，这些应是人类共同努力的方向。单边主义没有出路，多边主义才是有效应对全球性问题的正确选择。”他说。

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