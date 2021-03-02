王磊 韦冬泽

自1月10日塞舌尔成为首个大规模接种新冠疫苗的非洲国家以来，塞内加尔、津巴布韦、赤道几内亚、纳米比亚、埃塞俄比亚等非洲国家也陆续收到来自中国的新冠疫苗。中国疫苗得到多国政要、媒体、民众的肯定和认可，各界普遍认为中国疫苗增强了非洲国家战胜疫苗的信心，中非团结抗疫是一条充满希望的光明之路。

多国政要认为中国疫苗将增强本国战胜疫情的信心和能力

2月25日，中国政府援助塞拉利昂政府新冠疫苗运抵塞隆吉国际机场。塞拉利昂卫生部代理部长桑迪、外交部副部长兼国家新冠疫情应急指挥中心新闻发言人贾米鲁代表比奥总统及塞政府和人民由衷感谢中国在全球面临巨大抗疫挑战之际向塞提供宝贵的新冠疫苗援助，认为这将有力增强塞抗疫的信心和能力。

塞内加尔总统萨勒于当地时间25日下午在总统府接种了中国国药集团研发生产的新冠疫苗。萨勒总统强调塞内加尔国内疫情形势依旧严峻，他本人和所有塞政府官员通过接种为民众做出示范，他呼吁民众珍惜并接种来之不易的新冠疫苗，接种疫苗是唯一可以战胜疫情的防疫措施。此前在接受法国媒体采访时，萨勒就对中国第一时间回应塞方的疫苗需求表示感谢，还给中国向非洲和世界其他地区提供疫苗援助的举动点赞。

津巴布韦总统姆南加古瓦多次在公开场合对中国对津提供疫苗援助表示感谢。2月25日在一个供水项目启动仪式上，姆南加古瓦说，他代表津政府、津执政党和津人民，向中国政府和人民的慷慨援助表示由衷感激。副总统奇温加在接种中国疫苗后表示，他对中国国药集团研发生产的疫苗的安全性充满信心，呼吁人们积极接种新冠疫苗。除了中国累计向津方援助的40万剂疫苗，津政府还购买了180万剂中国国药集团新冠疫苗，首批60万剂将于3月初抵津。

中国政府援赠莫桑比克的新冠病毒疫苗于当地时间2月24日下午抵达莫桑比克首都马普托。莫桑比克总理多罗萨里奥代表纽西总统、莫桑比克政府和人民表示，中国疫苗的到来对莫桑比克来说是一个历史性的时刻，莫方感谢中国政府和人民的义举。莫桑比克总统纽西也在社交媒体上发表了公开信息，对中国表达了谢意。

纳米比亚卫生部长尚古拉在24日举行的疫情新闻发布会上，介绍了纳米比亚新冠疫苗获取情况和接种计划。他说，中国、印度已决定分别向纳米比亚捐赠10万剂和3万剂疫苗。此外，纳米比亚还与非盟的非洲药品供应平台合作，以获取更多疫苗。

赤道几内亚总统奥比昂于当地时间2月15日在首都马拉博人民宫接种中国国药集团研发的新冠疫苗。奥比昂表示，中国不仅是赤道几内亚最好的朋友，也是非洲最好的朋友。中国提供的疫苗挽救了非洲人民的生命，“我祝贺并高度赞赏中国这一善举”。中国政府向赤道几内亚捐赠的一批中国国药集团新冠疫苗于10日运抵马拉博。副总统曼格11日率先接种中国疫苗后表示，中国疫苗安全有效，他本人首先接种为民众做出示范。

非洲媒体赞扬中国履行疫苗援助承诺 救非洲人民于水火

津巴布韦《星期日邮报》2月28日报道，津巴布韦总统和内阁办公室应对新冠疫情协调员阿格内斯·马霍姆瓦表示，本国疫苗接种工作推进顺利，津巴布韦从中国采购的部分疫苗将于3月初抵达，这将进一步推动疫苗接种工作。津巴布韦《先驱报》2月27日报道，本国接种者纷纷表示，中国疫苗很安全，希望津民众积极接种。

肯尼亚首都调频网站22日刊登评论文章，对中国积极履行承诺表示高度赞赏。文章称，中国向发展中国家提供新冠肺炎疫苗，同一些疫苗民族主义国家形成鲜明对比。

埃塞俄比亚新闻通讯社、法娜电视台等多家媒体报道中国决定向包括埃塞俄比亚在内的非洲国家提供疫苗援助。除了应世界卫生组织要求向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）提供疫苗，中国已经或正在向53个发展中国家提供疫苗援助，已经和正向27个国家出口疫苗。报道称中国和埃塞俄比亚是密不可分的伙伴，彼此同甘共苦。中国向埃塞俄比亚提供了医疗用品、专家、疫苗等多方面援助，为埃国抵抗新冠肺炎疫情提供了有力帮助。

南非主流媒体《星报》《开普时报》及独立传媒网站等刊发评论文章，表示中国积极与南非通过双边等渠道探讨疫苗合作，希望中国疫苗尽早惠及南非人民。同时表示团结合作是抗击疫情最有力武器，两国携手努力才能早日战胜疫情。

非洲多国已开始接种中国疫苗 得到民众积极反馈

1月10日，塞舌尔开始接种中国国药集团的新冠疫苗，成首个大规模接种新冠疫苗的非洲国家。

1月22日，摩洛哥正式批准紧急使用中国国药集团新冠疫苗。1月27日，摩洛哥收到首批国药集团新冠疫苗，并于1月28日正式启动全国接种计划。2月16日，第二批疫苗运抵摩洛哥。

1月24日，埃及正式开始在全国范围内接种中国国药集团的新冠疫苗。2月23日，中国援助埃及的首批国药集团新冠疫苗运抵开罗，援助阿盟秘书处的疫苗也同机抵达。目前埃及已经开始使用中国国药集团开发的疫苗为一线医务人员接种。

由中国政府捐赠的20万剂国药集团疫苗于2月15日抵达津巴布韦，是该国获得的第一批新冠疫苗。津巴布韦传染病学家丹尼尔·奇伦杜表示，他接种中国疫苗后没有出现任何不良反应。他呼吁民众积极接种，保护好自己、家人和同事。来自布拉瓦约姆皮洛中心医院的医生米舍科·鲁文达说，中国疫苗的有效性得到了临床认证，包括阿联酋、匈牙利、摩洛哥和埃及在内的多个国家都在接种来自中国的疫苗，民众应该消除不必要的疑虑。

2月23日，塞内加尔正式启动全国新冠疫苗接种计划的第一阶段。塞内加尔多名政府官员和一线医护人员接种了从中国进口的新冠疫苗。根据塞内加尔全国新冠疫苗接种计划，塞内加尔第一阶段将优先为一线医护人员、60岁以上人群以及健康基础较薄弱的易感染人群接种。政府将努力在2022年前为所有愿意接种的塞内加尔人提供疫苗。

(责编：苏缨翔、常红)