新华社联合国3月1日电 中国常驻联合国副代表戴兵1日在也门人道危机高级别视频认捐会上发言，呼吁国际社会加大对也门援助，避免也门人道危机进一步恶化。

他说，当前也门面临暴力冲突、经济危机、新冠疫情、粮食安全等多重挑战，深陷大规模人道主义灾难。国际社会必须行动起来，加大对也门援助，避免也门人道危机进一步恶化，全力预防饥荒爆发。联合国系统要高效协调人道救援行动，同地区国家和区域组织加强协调。冲突各方必须保障安全、不受阻碍的人道准入，确保人道物资被送到有需要的民众手中，并切实保护妇女、儿童等弱势群体。

他说，政治解决是也门问题唯一出路。中方支持维护也门的主权、独立、统一和领土完整，支持冲突各方尽快实现停火，支持联合国发挥斡旋主渠道作用。希望也门问题有关各方以国家和人民利益为重，切实履行《斯德哥尔摩协议》和《利雅得协议》，继续推进政治解决进程，在国际、地区和也门国内有关共识基础上达成各方都能接受的解决方案。

他说，长期以来，中方通过双多边渠道为也门提供了大量力所能及的人道主义援助。2017年至2020年，中方累计向也门提供超过1.17万吨粮食援助，覆盖了也门绝大多数省份。新冠疫情发生以来，中方还向也方提供核酸检测试剂、医用口罩、防护服、外科手套等抗疫物资。中方将继续向也门人民提供包括粮食、医疗器械在内的人道主义援助，并同国际社会一道，为缓解也门人道危机，推动早日恢复也门稳定和正常秩序不懈努力。

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