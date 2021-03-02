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津巴布韦总统：中国援助疫苗对津实现群体免疫意义重大

2021年03月02日08:00 | 来源：新华社
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新华社哈拉雷3月1日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦1日发表电视讲话说，中国援助的新冠疫苗对帮助津巴布韦尽快实现群体免疫意义重大。

姆南加古瓦在讲话中感谢中国两次向津提供疫苗援助。他说，这些疫苗有助于津巴布韦抗击疫情和尽快实现群体免疫。

中国援助津巴布韦的首批由国药集团生产的新冠疫苗于2月15日抵津，这是津巴布韦获得的首批新冠疫苗，用于为一线医务工作者、老年人和有基础疾病患者、新闻工作者等人群接种。津卫生部统计数据显示，截至3月1日，该国已有21456人接种了中国疫苗。

另据中国驻津巴布韦大使郭少春表示，中国将向津援助第二批疫苗，津政府也向中国购买了一批疫苗，这些疫苗将于近期运抵津巴布韦。

姆南加古瓦在电视讲话中还宣布，由于津巴布韦疫情有所好转，为了促进经济复苏和就业增长，津政府决定适当放松当前的“封城”措施。在确保防疫安全的前提下，工业和商业机构将恢复营业；宵禁时间进一步缩短；城际旅行将恢复；学校将逐步开放。但酒吧和健身房等场所将继续关闭。

据津巴布韦卫生部消息，截至1日，该国累计新冠确诊病例36115例，累计死亡1468例，累计治愈32905例。

(责编：艾雯、燕勐)

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