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韩国劳动年龄人口比例降至23年来最低

2021年03月02日07:57 | 来源：新华网
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韩国政府部门最新数据显示，受连年来人口出生率低和人口老龄化影响，今年1月韩国15岁至64岁劳动年龄人口约为3699万，占总人口的71.4%，为23年来最低水平。

《韩国先驱报》2月28日援引韩国行政安全部数据报道，韩国劳动年龄人口在总人口中占比于2011年10月至2012年1月期间到达峰值73.4%后呈下降趋势，过去两三年间下降尤为明显。韩国目前总人口5182万。

数据显示，韩国2018年总和生育率低于1，即平均每名育龄妇女生育子女数不足1人，远远达不到为确保韩国人口稳定所需的2.1。韩国统计局预计，照此趋势，韩国劳动年龄人口在总人口中占比将于2024年跌至70%以下，为69.9%；2036年将跌至60%以下，为59.8%；2056年将跌至50%以下，为49.9%。另外，预计65岁及以上人口将于2065年超过劳动年龄人口，届时二者在总人口中占比将分别为46.1%和45.9%。

行政安全部数据还显示，今年1月韩国10岁以下人口数量仅为392万，在韩国70岁以下各年龄段人口数中垫底。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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