一份1日出炉的调查报告显示，澳大利亚养老院产业服务差、疏漏多，平均每3个老人中就有1人没有得到妥善对待。近年来，澳大利亚频繁曝出养老院虐待老人事件，引发关注。

澳大利亚总理斯科特·莫里森2018年下令组建的一个委员会，已经举行了上百场听证会，于本月1日就养老院产业状况发布一份调查报告。

报告认定澳大利亚养老院产业疏漏较多，提出将近150条整改建议。

报告说：“（养老院产业）没有为老年人稳定提供安全、优质的养老服务，服务态度差，对老人缺乏关爱。至于养老院对老人不闻不问的情形，简直太多了。”

澳大利亚养老院绝大多数属于私营企业，近年不时曝出漫天要价、殴打老人、疏于照料、服务恶劣等丑闻。

据澳大利亚广播公司报道，早在2006年，维多利亚州一家养老院一名患有痴呆症的98岁老妪被曝先后3次遭强暴，施暴的员工还对院内其他3名妇女实施性侵犯。受害人家属当时质问院方：“我们想知道为什么此事一再发生在我们祖母身上，并且不断发生在养老院其他住户身上！”

针对最新报告，莫里森1日在悉尼告诉媒体记者，澳大利亚养老院产业问题太多，需要“代际升级”，“（养老院里）每3个老人中就有1人获得劣质服务，我对此深感不安”。

据路透社报道，澳大利亚现阶段有25万多名老年人及残疾人住在养老院和其他护理设施，预期随着该国老龄化加剧，相关人数今后几年还会增加。

莫里森承诺立即对养老院产业追加4.52亿澳元（约合22.6亿元人民币）投资。此外，预计5月出炉的新版财政预算中也将包含更多针对养老院产业的资金投入。

卫生部长格雷格·亨特说，这些资金将用于扩建养老院、培训员工、增加摸排调查次数等。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)