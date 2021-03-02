本报驻泰国记者 丁 子

世界银行近日预测，2021年马来西亚经济有望增长5.6%至6.7%。马来西亚国际贸易和工业部部长阿兹明表示，政府出台的防疫和纾困措施，将为稳定疫情、引进外资注入动力，带动经济全面复苏。

今年1月中旬，总理穆希丁宣布总额为150亿林吉特（1人民币约合0.63林吉特）的“安心援助”配套措施，这是政府在疫情后实施的第五个纾困计划。通过这些措施，马来西亚政府向低收入家庭、受疫情影响的人员发放补助，为企业尤其是中小企业延长贷款还款期、减免税收。马来西亚总理府特别事务部部长里庄表示，政府努力控制疫情，有效帮助民众和企业渡过难关，为经济复苏创造了条件。

2月24日，马来西亚展开首阶段疫苗接种计划。柔佛州政府做好了与新加坡重开边境的准备。柔佛州州务大臣哈斯尼表示，马新两国民众接种疫苗将更大程度保障跨境安全，人员往来及贸易流通会更加顺畅。

阿兹明表示，不久前签署的《区域全面经济伙伴关系协定》也将为马来西亚企业打开更广阔市场。分析称，在利好因素的推动下，今年马来西亚制造业增速有可能反弹7个百分点。

疫情防控期间，电子商务快速发展。马来西亚政府表示，未来将继续推动各领域的数字化发展，尤其是远程教育和服务领域。

中马贸易是马来西亚经济复苏的重要推动力。马来西亚国家统计局2月公布的数据显示，马来西亚去年12月出口同比增长10.8%，为当年的单月最高纪录，也是自2018年10月份以来的最佳表现。中国是马来西亚最大的出口目的地和进口来源地，已连续12年成为马最大贸易伙伴。2020年马来西亚对华出口占出口总额的16%，比2019年高出两个百分点。

马来西亚经济学家白文春认为，马来西亚去年出口不降反升，得益于中国经济的快速复苏。世行官员也表示，中国是包括马来西亚在内的亚洲经济体稳定复苏的重要推动力。

（本报曼谷3月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 17 版）

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